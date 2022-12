Domenica in, Drusilla Foer senza freni su Amadeus: “Tutti pensano che sia mite e buono” e poi dà il suo parere

0 SHARES Condividi Tweet

Drusilla Foer nel corso della giornata di ieri ha parlato di Chiara Ferragni e poi ha svelato com’è davvero Amadeus.

Drusilla Foer torna in tv e lo fa a Domenica in, nel salotto di Mara Venier. L’ex co-conduttrice del Festival di Sanremo è stata ospite nel salotto di Domenica in nel corso della puntata andata in onda ieri, domenica 11 dicembre 2022. A partire da oggi, torna in tv L’Almanacco del giorno dopo, condotto proprio da Drusilla Foer e per l’occasione quest’ultima è stata ospite nel salotto di Mara, dove ha rilasciato un’intervista, nel corso della quale ha parlato di Amadeus ed anche di Chiara Ferragni. Ma cosa ha rivelato?

Drusilla Foer ospite nel salotto di Mara Venier a Domenica in

Drusilla Foer da oggi torna in tv con L’Almanacco del giorno dopo. In occasione del suo ritorno in tv, Drusilla ha rilasciato un’intervista nel salotto di Domenica in da Mara Venier, svelando alcune novità sul suo programma e poi ha anche detto la sua su alcuni noti personaggi del mondo dello spettacolo. Nello specifico ha parlato di Amadeus, riservandogli delle belle parole. “Tutti guardano al suo essere mite e buono come se il suo talento si fermasse lì. No, lui è preparatissimo, informato su tutto, conosce tutta la musica possibile. Un genio“. Queste le parole di Drusilla su Amadeus.

Le parole di Drusilla su Amadeus e Chiara Ferragni

Poi, l‘ex co-conduttrice dello scorso Festival di Sanremo ha anche voluto esprimere il suo pensiero su Chiara Ferragni, nonostante abbia premesso di non conoscerla bene. “Chi mi piacerebbe avere come amica? Dacia Maraini. Ho letto i suoi libri e quelli di suo papà Fosco, scrive benissimo e ha una testa così. Però, vede, io non amo precludermi nulla. Magari se conoscessi bene Chiara Ferragni anche lei potrebbe diventare una grande amica. Adesso la vedo ancora su un piano di dinamismo senza una vera profondità“. Queste ancora le parole di Drusilla, pronunciate nel corso della sua intervista a Domenica in, lasciandosi andare anche a qualche confessione.

La confessione di Drusilla sui nomi degli uomini che “stuzzicano la sua fantasia”

Nello specifico, Drusilla ha svelato i nomi degli uomini che “stuzzicano le sue fantasie”.“La mia fantasia piccante? Enrico Mentana. Mi piace perché è simpatico, sa farmi ridere. Se ne ho altri? Come no, Michele Santoro. Uno cocciuto, fargli cambiare idea deve essere un’impresa. Però anche con Filippo Timi…”.