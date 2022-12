Amici 22, la Celentano fa una richiesta, si scatena il caos, interviene la produzione

0 SHARES Condividi Tweet

Amici 22, la Celentano fa delle richieste ma la produzione la stronca. Maria legge l’esito, la maestra non si arrende.

Nella giornata di ieri, domenica 11 dicembre 2022 è andata in onda la nuova puntata di Amici di Maria De FIlippi e nel corso di quest’ultima si è tornati a parlare delle due richieste fatte in settimana da Alessandra Celentano.

Amici di Maria De Filippi, si parla della richieste della Celentano

Nel corso della puntata di ieri di Amici, si è tornati a parlare delle richieste fatte dalla Celentano. Quali? L’eliminazione del banco del pubblico fatta dalla produzione e che aveva trovato d’accordo gli altri due professori di ballo. A tal riguardo, la conduttrice in puntata avrebbe letto la risposta della produzione che ha dato esito positivo alla richiesta della conduttrice. L’altra richiesta della Celentano pare riguardasse l’eliminazione dell’ultimo della classifica generale. Nonostante la richiesta fosse stata fatta ai colleghi, la produzione poi ci ha tenuto ad esprimere ugualmente.

Maria De Filippi legge l’esito, la Celentano non soddisfatta

“Per quanto riguarda la proposta di eliminare l’ultimo in classifica la produzione non accoglie la richiesta e ritiene che l’eliminazione non debba essere automatica ma sempre appannaggio dei professori di riferimento”. Questo il commento che è stato letto dalla conduttrice, che però non ha scomposto più di tanto la maestra di ballo che ha continuato per la sua strada. La maestra, avrebbe chiesto un nuovo conteggio, visto che la sua allieva Rita era arrivata penultima in base alle 11 classifiche raccolte in settimana.“Chiedo l’aggiornamento delle classifiche”, avrebbe chiesto ancora la maestra, facendo scoppiare a piangere Rita.

La nuova richiesta della Celentano che fa infuriare tutti quanti

Fortunatamente, anche con il ricalcolo l’ultima in classifica è stata sempre Ludovica e così la ballerina si è salvata almeno per il momento. La Celentano però, ancora una volta ha scatenato diverse polemiche in studio. Anche diversi allievi si sono scagliati contro la maestra. Alcuni allievi, infatti, hanno espresso il loro disappunto e si sono trovati contrari alla richiesta della Celentano, soprattutto dopo che si era palesata la possibilità che Rita potesse lasciare il programma. Insomma, sembra proprio che la Celentano faccia spesso infuriare i colleghi e non solo con le sue richieste, talvolta assurde ed incredibili.