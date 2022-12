Amici, Veronica Peparini scrive un post che mette i brividi

0 SHARES Condividi Tweet

Veronica Peparini farà il suo ritorno all’interno dello studio di Amici proprio nel corso della puntata in onda domani. Nei giorni scorsi ha però condiviso sui social un lungo post che ha commosso tutti i fan.

Un grande ritorno nello studio di Amici di Maria De Filippi è previsto per la puntata di domani. Di chi stiamo parlando? A far ritorno nel talent show in questione sarà l’amatissima Veronica Peparini. Una notizia questa che ha reso felici moltissimi fan del talent e della celebre coreografa. Ad emozionare il pubblico sono state anche le parole scritte proprio dalla compagna di Andreas Muller sui social nelle scorse ore.

Veronica Peparini torna ad Amici

Veronica Peparini nel corso degli ultimi anni è stata una delle insegnanti di danza del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ovvero Amici. Nel corso degli anni la nota coreografa e insegnante si è fatta tanto apprezzare dal pubblico. Ed è proprio per questo motivo che la separazione tra il talent e l’insegnante è stata vissuta male dai fan. In molti nel corso dei mesi si sono domandati cosa fosse successo tra la conduttrice e la Peparini e quindi quale fosse stato il reale motivo legato alla fine della loro collaborazione. E sono stati in molti a pensare che potesse essere accaduto qualcosa, soprattutto in seguito alle parole espresse dal compagno della coreografa ovvero il ballerino Andreas Muller. Cosa sia successo non è ancora noto, ma sicuramente nulla di grave dato che proprio nel corso della puntata in onda domani la Peparini farà ancora una volta ingresso nello studio di Amici, anche se in veste diversa.

Veronica Peparini nuovo giudice esterno

Nello specifico Veronica Peparini farà ritorno ad Amici come giudice esterno della gara che vedrà protagonisti i ballerini che fanno parte della classe. In attesa della messa in onda della puntata la coreografa ha condiviso un lungo post su Instagram scrivendo delle bellissime parole nei confronti della conduttrice Maria De Filippi. Il tutto accompagnato da una meravigliosa fotografia in cui è possibile vedere la Peparini e la De Filippi protagoniste di un lungo abbraccio.

Le parole scritte dalla coreografa

Veronica Peparini ha espresso delle parole di gratitudine nei confronti di Maria De Filippi che le ha permesso di poter vivere all’interno di questo programma. E ha poi aggiunto “Dietro questo abbraccio ci sono per me 10 anni di collaborazione, affetto, stima, scoperta e insegnamento”. La nota coreografa ha poi aggiunto di aver provato una grande emozione nel ritornare all’interno dello studio di Amici e ha colto l’occasione per rivolgere il suo in bocca al lupo a tutti i nuovi concorrenti.