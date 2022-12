Iva Zanicchi diretta su Samuel Peron: ” Penso che anche chi è a casa se ne sia reso conto”

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi nel corso di una recente intervista rilasciata a Visto ha parlato del suo rapporto con il ballerino Samuel Peron a proposito del quale ha espresso delle bellissime parole

Una delle protagoniste assolute di questa edizione di Ballando con le stelle è sicuramente Iva Zanicchi. La celebre artista ha di recente rilasciato una lunga intervista al settimanale Visto nel corso della quale ha parlato del legame nato con il ballerino Samuel Peron, ma non solo. Vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Il rapporto tra Iva Zanicchi e Samuel Peron

A Ballando con le stelle Iva Zanicchi ha divertito il pubblico e allo stesso tempo si è fatta anche tanto apprezzare ed amare. Di recente la nota cantante ha rilasciato un’intervista a Visto nel corso della quale ha parlato del legame nato nel programma di Rai 1 con il ballerino con cui nel corso delle puntate si è esibita in coppia ovvero Samuel Peron. Nello specifico la Zanicchi ha definito il ballerino un ragazzo per bene ma ha speso delle belle parole anche per la compagna Tania definendola meravigliosa e affermando di sentirsi parte della loro famiglia. A proposito di quello che invece è il legame che li unisce la Zanicchi ha precisato “Penso che anche chi è a casa si sia reso conto che il nostro rapporto è di grandissimo affetto e complicità“.

L’amore dei giovani per Iva Zanicchi

Sempre nel corso della stessa intervista Iva Zanicchi ha poi parlato dell’amore che il pubblico nutre nei suoi confronti, ed in particolare ha fatto riferimento al pubblico dei giovani. La celebre cantante infatti è riuscita nel tempo a farsi amare anche dai ragazzi a proposito dei quali si è espressa affermando “I ragazzi mi vedono come una nonna rock, tanti ragazzi giovanissimi mi dicono che vorrebbero diventare una nonna come me”. Ma cosa di preciso amano di lei? Secondo la Zanicchi forse apprezzano in particolar modo le sue barzellette ed anche il fatto che ogni tanto si lascia scappare qualche parolaccia.

Il commento sul Festival di Sanremo

Nel corso della stessa intervista concessa al settimanale Visto ecco che Iva Zanicchi ha anche colto l’occasione per parlare del Festival di Sanremo al quale ha partecipato lo scorso anno come concorrente in gara. Quest’anno l’artista non parteciperà e stando a quanto dichiarato sulle pagine del settimanale sopracitato quello dello scorso anno è stato l’ultimo Festival di Sanremo come cantante in gara per Iva Zanicchi. L’artista ha però voluto precisare che se nel tempo qualcuno deciderà di invitarla sotto altre vesti sarà comunque contenta di poter calcare ancora una volta il famoso palco del teatro Ariston di Sanremo.