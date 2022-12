Ballando, Iva Zanicchi difende la Lucarelli, il web senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli non vanno proprio d’accordo e lo hanno dimostrato in questi mesi. A sorpresa però, adesso la cantante ha preso le difese della giurata di Ballando.

Da quando è iniziato il programma Ballando con le stelle, Iva Zanicchi è stata sotto i riflettori per via delle liti avvenute con Selvaggia Lucarelli. Il loro percorso all’interno del programma è stato piuttosto turbolento e tutto è iniziato proprio nel corso della prima puntata, quando la cantante ci è andata giù in modo piuttosto pesante nei confronti della giurata, dandole della “Tro**”. Selvaggia non ha mai dimenticato questo trattamento e così, puntata dopo puntata sono accadute tante altre cose che non hanno reso facile il loro rapporto. Adesso però a sorpresa, sembra che Iva abbia difeso Selvaggia Lucarelli e questo suo atteggiamento ha lasciato completamente di stucco.

Ballando con le stelle, il rapporto complicato tra Iva Zanicchi e Selvaggia

Nei giorni scorsi si è tanto parlato dell’ultima accusa di Selvaggia Lucarelli nei confronti della cantante, definendola “squallida”. Per questo motivo, Selvaggia è stata ampiamente criticata e da quel momento è letteralmente scoppiato un putiferio. Molti componenti del cast del programma hanno attaccato seriamente la giurata a cominciare da Guillermo Mariotto che l’ha offesa pesantemente.

A sorpresa la cantante difende la giurata di Ballando

Chi l’ha difesa a sorpresa è stata proprio la diretta interessata, ovvero Iva Zanicchi. Quest’ultima, pare che rivedendo la puntata di Ballando e rivendendo la sua esibizione, ha voluto commentare, difendendo proprio Selvaggia.“Si però non ha detto squallida a me ma alla situazione e ci può stare, forse non ha capito la barzelletta no anzi la capita però c’era un doppio senso…”. Queste le parole a sorpresa di Iva Zanicchi, parole che nessuno poteva immaginarsi, visto come sono andate le cose tra le due in queste settimane.

Il siparietto simpatico tra Iva e Samuel Peron

Ad ogni modo, a parte il discorso riferito a Selvaggia Lucarelli, la cantante ed il suo compagno di ballo, Samuel Peron, nel rivedere la puntata hanno anche commentato la loro ultima esibizione, dove c’è stata anche una presa. Nel commentare, Samuel si è lasciato andare ad una battuta piuttosto simpatica.“Io ormai ho la schiena a pezzi, non la sento più”. Queste le parole di Samuel Peron, alle quali Iva ha risposto dicendo “Ma chi te lo fa fare di prendermi”. Tra i due si è venuto a creare proprio un bel rapporto e questo è proprio palese a tutti. Anche la stessa Iva non ha nascosto di divertirsi tanto in sala prove con lui. Intanto, questa settimana Ballando con andrà in onda sempre per lo stesso motivo, ovvero lasciare spazio ai Mondiali di calcio. La finale, quindi, andrà in onda il 17 dicembre.