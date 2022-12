Alfonso Signorini testimone di Francesca Cipriani non si presenta al matrimonio e poi decide di svelare il perchè

0 SHARES Condividi Tweet

Alfonso Signorini spiega perchè non si è presentato al matrimonio di Francesca Cipriani. Ecco le sue parole.

Alfonso Signorini in questi giorni è finito al centro di una polemica, una delle tante potremmo anche aggiungere. Come ormai tutti sappiamo, nei giorni scorsi si è sposata Francesca Cipriani, la showgirl che è convolata a nozze con il suo Alessandro. Sulle partecipazioni di nozze che sono state anche pubblicate sui social, si leggeva tra i testimoni anche il nome di Alfonso Signorini. Ad ogni modo, quest’ultimo non è mai stato presente alle nozze della Cipriani e all’ultimo minuto, Francesca ha dovuto sostituire il testimone scegliendo Giucas Casella che è uno dei suoi più grandi amici. Ma per quale motivo Alfonso “ha dato buca” alla Cipriani? Dopo tante ipotesi e supposizioni, adesso a parlare è stato proprio lui a Casa Chi.

Alfonso Signorini da buca alla Cipriani per le sue nozze

Alfonso Signorini non avrebbe dato buca a Francesca Cipriani, ma dietro il suo non presentarsi alle nozze ci sarebbe un motivo ben preciso. Di questo ne ha parlato a Casa Chi, il format presente su Instagram, dove nelle scorse ore Alfonso ha spiegato che cosa è accaduto.

Il conduttore del Gf vip spiega le sue ragioni

“Non ho dato buca a nessun matrimonio e lo sanno bene Francesca e Alessandro. Avevo risposto di sì al mio ruolo da testimone ma 15 giorni prima delle nozze li ho avvisati perché ho avuto un impedimento professionale inderogabile. Se poi loro non hanno fatto in tempo a cancellare il mio nome di questo non sono a conoscenza”. Queste le parole di Alfonso Signorini che poi è ancora andato avanti dicendo altro.

La parole del conduttore sulla mancata partecipazione alle nozze

“Anche Giucas Casella non è stato un ripiego. Conosco le regole della buona educazione e mai mi sarei sognato di dare buca ad una cosa così importante, le basi le conosco. I problemi sono altri ma io sarei andato molto volentieri anche perché io mi diverto a frequentare gli ex del GF Vip. È stato un dolore non essere andato ma io faccio tante cose nella vita e non volevo passare per maleducato”. Alfonso, ha così fatto chiarezza una volta e per tutte su questa mancata partecipazione al matrimonio tra Francesca e Alessandro Rossi che si è svolto a Roma, nella Basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina.