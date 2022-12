Francesca Cipriani si sposa e vuole Alfonso Signorini come testimone ma lui non si presenta

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Cipriani è convolata a nozze con Alessandro Rossi e pare avesse scelto Alfonso Signorini come testimone. Lui da buca.

Nella giornata di ieri si è sposata Francesca Cipriani, la nota showgirl ed ex gieffina che finalmente è convolata a nozze con Alessandro Rossi che ha presentato proprio lo scorso anno al Gf vip. Una grande festa, alla quale hanno preso parte tanti vip. Grande assente Alfonso Signorini che avrebbe dovuto essere testimone di nozze ma pare che abbia dato buca. Il conduttore, non avendo preso parte alla cerimonia è stato sostituito, all’ultimo minuto, da Giucas Casella. Ma per quale motivo Alfonso non si è presentato?

Francesca Cipriani convola a nozze con Alessandro Rossi, il matrimonio

Nella giornata di ieri Francesca Cipriani ha sposato Alessandro Rossi, l‘uomo della sua vita che ha presentato proprio lo scorso anno proprio al Grande fratello vip. Sembra che tra i testimoni di nozze di Francesca ci fosse Alfonso Signorini, che aveva accettato l’invito ed infatti il suo nome appariva sulle partecipazioni di nozze consegnate agli invitati. Ad ogni modo, però, Alfonso ieri non era presente e lo dimostrano anche tutte le foto che sono state pubblicate sui social anche dall’influencer Amedeo Venza.

Alfonso Signorini testimone di nozze assente al matrimonio

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Alfonso Signorini che avrebbe dovuto essere il testimone di nozze alla fine è stato il grande assente.“Alfonso Signorini è il testimone di nozze di Francesca Cipriani, ma non lo abbiamo ancora visto. Il caso si infittisce”. Questo quanto scritto da Venza sui social. Al posto di Alfonso Signorini, all’ultimo minuto Francesca ha scelto Giucas Casella.

Perchè Alfonso non si è presentato?

Non sappiamo per quale motivo alla fine il conduttore non si è presentato alle nozze. Non è neppure arrivata alcuna spiegazione da parte degli sposi. L’altro testimone della sposa è stata Elena Cipriani, mentre per Alessandro Rossi Bruno e Rossi Eleonora.