Domenica in, Rosanna Banfi si scaglia contro Matano: “Con me non ti sei comportato bene”, Mara Venier in grande imbarazzo

Rosanna Banfi è stata ospite nel salotto di Domenica da Mara Venier e sembra che abbia sbottato contro Alberto Matano. Ma per quale motivo?

Nella giornata di ieri è andata in onda l’ennesima puntata di Domenica in e sembra che non siano mancati i momenti di tensione in studio. Quando? Ospite in studio Rosanna Banfi, la figlia del noto Lino, la quale ad un certo punto ha attaccato Alberto Matano. Il tutto è avvenuto proprio quando a Domenica in, si è tornati a parlare del programma Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Domenica in, Mara Venier parla ancora una volta di Ballando con le stelle

A Domenica in nella giornata di ieri si è tornati a parlare di Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci. Ebbene, ospite in studio Rosanna Banfi, la qual la scorsa puntata di Ballando, è stata a rischio eliminazione con il suo compagno d’avventura, Simone Casula. Ebbene, Rosanna ad un certo punto avrebbe attaccato Alberto Matano, accusandolo di non averlo mai agevolato nel corso delle puntate in questi mesi.

Lo sfogo della concorrente di Ballando con le stelle contro Matano

“Matano, mi hai illusa venerdì quando hai dato i tesoretti perché hai detto: “Questa coppia che è cresciuta, hanno fatto questo…” e noi pensavamo “Siamo noi, siamo noi” e invece niente. A noi mai niente. Io ho ballato con i Pom Pom, ho fatto la danza del ventre con la panza di fuori a 60 anni, ho fatto tutto quello che mi veniva chiesto e che diamine! Regalatemi qualche cosa, una soddisfazione”. Questo lo sfogo della conduttrice, la quale in questi mesi di permanenza all’interno del programma ha sempre dimostrato impegno e tanta forza di volontà e determinazione. La Banfi però, durante la sua ospitata nel salotto di Mara, non è riuscita a trattenersi e si sarebbe lasciata andare ad un lungo sfogo.

Le parole della Banfi e la replica di Matano

“Come sempre nella mia vita, io devo proprio mordere passo per passo… Anche a me mi dicono mi hai emozionato, mi sei arrivata, detto da Carolyn. Invece poi sempre tesoretto a quelli che vanno più forte, un’altra cosa agli altri. Rimango sempre fregata. Ci sto attaccata con i denti e le unghie“. Ovviamente, dopo le sue parole, Alberto Matano non è rimasto in silenzio ma avrebbe replicato dicendo che Rosanna è stata brava ma di aver pensato che meritasse semplicemente di più Garko.