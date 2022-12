Verissimo, Rudy Zerbi in lacrime e poi si confida con la Toffanin

0 SHARES Condividi Tweet

Il professore di Amici, Rudy Zerbi è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin dove pare che non abbia nascosto la sua particolare situazione.

Rudy Zerbi è conosciuto per essere uno dei professori di Amici di Maria De Filippi da tantissimi anni ormai ma anche un noto personaggio televisivo. E’ infatti anche uno dei giudici del programma Tu si que vales, in onda su Canale 5. Nelle scorse ore, il professore di canto della scuola di Amici è stato ospite nel salotto di Verissimo, da Silvia Toffanin e sembra che si sia lasciato andare ad un’intervista molto toccante. Nello studio di Silvia, il professore ha raccontato il dolore vissuto in passato. Ma cosa ha dichiarato?

Rudy Zerbi ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo

Rudy Zerbi nelle scorse ore è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, dove sembra che abbia rilasciato un’intervista molto interessante e sotto certi punti di vista anche commovente. Il professore di canto ha parlato tanto dell’amore per prova per i suoi figli ai quali ovviamente da sempre cerca di non far mancare nulla, ma non da un punto di vista economico e materiale, ma affetto.

Il professore di Amici parla del padre e racconta con grande emozione la sua storia

Nel corso dell’intervista, Rudy ha parlato anche del padre. La sua è una storia molto particolare, visto che è stato cresciuto da un uomo che per lui è come un padre, anche se è stato da adulto che ha scoperto chi fosse il suo vero padre. Quest’ultimo è Davide Mengacci, il noto conduttore.“Quando sei figlio in una situazione delicata poi cerchi, sei sempre un po’ di corsa e alla rincorsa di qualcosa che vorresti dare a loro che non sei riuscito ad avere tu. E quindi è un casino”. Queste le parole dichiarate da Rudy tra le lacrime. Dopo essersi tanto emozionato, poi, alla fine il professore ha ricevuto delle sorprese, due videomessaggi arrivati da Gerry Scotti e Annalisa.

La famiglia allargata di Rudy

Riguardo la sua vita privata, Rudy ha quattro figli avuti da tre donne diverse. Ciò nonostante la sua è una bellissima famiglia allargata. Ha una compagna? A tal riguardo Rudy ha fatto una confessione inedita.“Questo non lo sa nessun, dopo 3 anni di cuore surgelato forse ma forse sta accadendo qualcosa. Non lo dico ancora per essere scaramantico ma sto ricominciando a sentire le farfalline”.