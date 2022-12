Maria De Filippi fuori di sè: “La produzione aveva detto di no”

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi nel corso della puntata di ieri di Amici è sbottata contro alcuni allievi della scuola. Ecco cosa è accaduto.

Maria De Filippi nell’ultimo periodo non riesce propri a trattenersi ed a limitarsi e proprio nelle scorse ore si è lasciata andare all’ennesimo sfogo. Tutto è accaduto ad Amici, nel corso della puntata che è andata in onda ieri domenica 4 dicembre 2022. La conduttrice è andata su tutte le furie per la seconda volta a distanza di una settimana, visto che la classe continua a violare il regolamento. Anche nel corso della puntata di ieri, così, Maria ha voluto mettere al corrente tutti i professori riguardo quanto accaduto alle prove e nello specifico, Maria si è scagliata contro alcuni allievi.

Maria De Filippi ancora una volta sbotta contro alcuni allievi di Amici

Maria De Filippi nel corso della puntata andata in onda ieri, domenica 4 dicembre, ha affrontato ancora una volta un tema piuttosto delicato. La classe di Amici di quest’anno continua a violare il regolamento, nonostante già la scorsa settimana in puntata sia praticamente accaduto di tutto. Così, la conduttrice è tornata a parlare con i professori, informandoli su quanto accaduto durante le prove. Gli alunni, che in teoria senza alcun permesso non possono lasciare lo studio, pare che lo abbiano fatto per andare a fumare.

Maria sbotta contro un allievo nello specifico Tommy, ecco le sue parole

Nello specifico a finire al centro della bufera sono stati Tommy, Piccolo G e Wax. Tra tutti questi, a far andare su tutte le furie Maria è stato Tommy il quale avrebbe detto di aver chiesto il permesso e che in qualche modo le fosse stato anche consentito. A quel punto la conduttrice sarebbe sbottata.“Non mistifichiamo la verità. La produzione ha detto meglio di no, tu te ne sei fo**uto e sei uscito”. Questo ancora quanto aggiunto da Maria che non ha utilizzato proprio mezzi termini per esprimere il suo pensiero. Tommy avrebbe provato a giustificarsi insomma, non sortendo alcun effetto. Mattia invece avrebbe chiesto scusa per il suo atteggiamento. NDG avrebbe invece parlato di attacco d’ansia e di essere uscito perchè faceva fatica a respirare, ma anche in questo caso Maria non sembra averci creduto più di tanto.

Maria passa la parola ai professori che prendono dei provvedimenti

“E’ capitato che altri ragazzi avessero attacchi d’ansia e più di una volta l’hanno detto e sono stati accompagnati, superati. Chiederlo non cambia nulla, non viene detto di no”. Queste ancora le parole della conduttrice la quale ha passato poi la palla ai professori, chiedendo cosa avessero intenzione di fare. Rudy ha pensato ad una sfida immediata per Tommy E Piccolo G, che hanno vinto. Poi è arrivato un secondo provvedimento, ovvero rinunciato a pubblicare il secondo inedito o al compito di Dardust. Lorella Cuccarini, invece, ha sospeso la maglia a NDG ed Arisa a chiesto al suo allievo Wax di fare 500 flessioni.