Sanremo, LDA tra i big, come ha reagito Gigi D’Alessio

0 SHARES Condividi Tweet

LDA, ovvero Luca D’Alessio sarà uno dei big in gara al Festival di Sanremo. Ecco la reazione del padre Gigi.

In questi ultimi giorni sono stati annunciati i Big che prenderanno parte al prossimo Festival di Sanremo 2023. Tra i vari concorrenti in gara c’è LDA, il figlio di Gigi D’Alessio che abbiamo conosciuto lo scorso anno ad Amici di Maria De Filippi. Proprio all’interno del programma di Canale 5, il giovane ha ottenuto un grandissimo successo e adesso è pronto a calcare il tanto ambito palco dell’Ariston. L’annuncio è stato dato da Amadeus al Tg 1. Ma qual è stata la reazione di papà Gigi?

LDA, il figlio di Gigi D’Alessio tra i Big del prossimo Festival di Sanremo

LDA il figlio di Gigi D’Alessio sarà uno dei Big in gara al prossimo Festival di Sanremo. Ebbene, dopo l’esperienza ad Amici, adesso Luca è pronto a fare il grande passo, calcando il tanto ambito palco dell’Ariston. L’annuncio, come già anticipato, è stato dato da Amadeus al Tg1 nei giorni scorsi. Subito dopo, Gigi ha scritto poi un messaggio sul proprio profilo Instagram, delle parole bellissime rivolte proprio al figlio.

La reazione del papà, le belle parole sui social

Il cantante si è detto particolarmente orgoglioso per questo grande traguardo. “Le parole non bastano per descrivere la gioia di questo momento… Sempre più orgoglioso di te. Sarà un’altra indimenticabile tappa del viaggio meraviglioso che stai facendo. Ti amo Papà”.

Ma chi è Luca D’Alessio?

Del giovane cantante, ex allievo della scuola di Amici, sappiamo che è nato a Napoli nel 2003 dall’amore tra Gigi D’Alessio e l’ex moglie Carmela Barbato. Nel 2021 ha deciso di farsi chiamare LDA per poter prendere le distanze dal suo cognome, essendo il figlio di uno dei più grandi cantautori e artisti napoletani. Il giovane è molto legato alla sua famiglia ed ha quattro fratelli, ovvero Claudio e Ilaria, nati anche loro dalla relazione tra Gigi e Carmela. Il terzo fratello è Andrea, nato dalla relazione tra Gigi e Anna Tatangelo ed infine Francesco, l’ultimo arrivato nato dalla love story tra Gigi e Denise, la sua attuale compagna. Lo scorso anno ha preso parte ad Amici, dove ha avuto un grandissimo successo e sembra che sia anche molto amato dal pubblico italiano.