Karina Cascella lontana dai social, i follower la danno per morta e lei fuori di sè reagisce

Karina Cascella non pubblica nulla su Instagram per due giorni ed i follower si preoccupano per lei dandola per dispersa. Lei interviene e sbotta.

Karina Cascella è molto attiva sui social network, dove spesso condivide con i suo follower notizie sulla sua vita privata ed anche opinioni su vari programmi e personaggi televisivi. Ad ogni modo, proprio nelle scorse ore l’ex opinionista di Uomini e Donne non ha postato nulla sul suo profilo social e per questo motivo in molti hanno iniziato a pensare le cose più assurde, dandola addirittura per “morta”. Poi Karina si è sfogata, scrivendo un post molto breve, spiegando sostanzialmente che cosa l’ha portata a stare lontano dai social per due giorni.

Karina Cascella sempre molto attiva sui social non posta nulla per due giorni e preoccupa i fan

Karina Cascella è in genere molto attiva sui social, eppure da un paio di giorni non ha postato più nulla e questo suo comportamento ha fatto preoccupare e non poco i suoi follower. L’ex opinionista di Uomini e Donne, nelle scorse ore è dovuta intervenire sul suo profilo Instagram, per tranquillizzare tutti e spiegando soltanto il motivo che l’ha portata lontano dai social per qualche giorno.

L’ex opinionista data per “dispersa”

L’aspetto incredibile di tutta questa storia è che molti follower, vedendo che Karina per qualche ora e poi giorno non si è fatta viva su Instagram, non soltanto l’hanno bombardata di messaggi, chiedendo che fine avesse fatto, ma non avendo risposta, hanno iniziato a scrivere messaggi anche sul profilo del suo ristorante. Sembra che molti si siano preoccupati per la sua salute e addirittura qualcuno l’avrebbe data anche per morta.

La precisazione di Karina

“Sto ricevendo diversi messaggi anche sul profilo del mio ristorante, mi cercate, siete preoccupati. Capisco che i social siano importanti ma se una persona non posta nulla per due giorni non vuol dire necessariamente che sia morta”. Queste le parole dichiarate da Karina Cascella che ha specificato così di essere stata lontana dai social per via di una brutta infezione ad un dente. “Comunque sia, sto abbastanza bene, tranne una bella infezione ad un dente, quindi vi lascio immaginare la voglia di postare storie. E vi ringrazio per aver avuto un pensiero per me”. Queste ancora le parole di Karina.