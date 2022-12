X Factor, Fedez litiga furiosamente con Dargen D’Amico, interviene Ambra: “Che cattivo gusto” e Fedez piange

0 SHARES Condividi Tweet

Ad X Factor è scontro tra Fedez e Dargen D’Amico, i due rapper che hanno litigato in modo anche piuttosto duro. Il rapper poi è scoppiato anche a piangere.

Ad X Factor, in puntata è accaduto qualcosa di incredibile, ovvero una lite piuttosto accesa tra due giudici, ovvero Fedez e Dargen D’Amico. Tra i due sono volate delle parole molto forti e si sono scontrati sull’uscita della band sostenuta da Fedez, gli Omini che hanno perso contro i Tropea. Ma cosa è accaduto?

X Factor, Fedez e Dargen D’Amico si scontrano in puntata

Fedez e Dargen D’Amico si sono ritrovati a scontrarsi in modo anche piuttosto acceso ad X Factor. Questo scontro sarebbe nato nel momento in cui Fedez non ha apprezzato il disappunto di Rkomi che ha votato contro il gruppo dal talent. Fedez sarebbe andato su tutte le furie, ma le telecamere non avrebbero ripreso questa sfuriata, tuttavia non sono passate inosservate alcune imprecazioni.

Fedez e Dargen D’Amico si scontrano, volano parole pesanti

Fedez e Dargen si sono scontrati maggiormente all’interno della puntata di Hot Factor, ovvero quella parte del programma condotta da Paola Di Benedetto per poter commentare la serata. La Di Benedetto avrebbe così chiesto ai giudici il perchè non abbiano utilizzato il tilt e Dargen avrebbe così spiegato le sue ragioni.”Non l’ho mai chiesto nemmeno quando c’erano i miei a rischio eliminazione, io preferisco che siano i giudici – cioè chi fa questo programma – a decidere“. Queste le parole del giudice che ha speso delle bellissime parole per i Tropea. “Non sono d’accordo, più volte è stato chiesto il tilt ora sembra che nessuno lo abbia mai chiesto”, queste le parole di Fedez.

Botta e risposta tra i due giudici

In quel momento la tensione è tornata a salire “A mio modestissimo parere a un passo dalla finale deve decidere il pubblico”. Dargen però avrebbe a quel punto fatto una precisazione, ovvero che proprio il pubblico aveva deciso di mandare a rischio eliminazione i Tropea e gli Omini erano stati i meno votati”. A quel punto, dopo le parole del collega, il rapper e marito di Chiara Ferragni avrebbe replicato “No, il pubblico non ha deciso un c***o, non ha deciso una beata m*****a. Ti avevo detto che, se volevi andare al tilt, dovevi eliminare i Tropea perché Mirko eliminava gli Omini e mi ha detto di sì. E invece… Io vengo definito ‘fine stratega’ e alla fine me la sono presa in quel posto. Mi girano i c******i”.

Dargen avrebbe tentato di dare qualche giustificazione ma poi il rapper sarebbe tornato sull’argomento. Alla fine, per cercare di mettere la pace è intervenuta Ambra Angiolini, dicendo che questo scontro in una semifinale fosse proprio di cattivo gusto. Alla fine Fedez è apparso piuttosto commosso “Abbiamo fatto grandi cose, sono veramente dispiaciuto e mi sento colpevole. In bocca al lupo per tutto“, ha aggiunto il rapper rivolgendosi agli Omini.