Memo Remigi ospite da Giletti diretto: “Mi fa un effetto strano”

Memo Remigi ospite da Massimo Giletti a La7, parla di quanto accaduto a Oggi è un altro giorno. L’artista deluso dalla conduttrice.

Memo Remigi è stato ospite da Massimo Giletti ed ha inevitabilmente parlato di quanto accaduto nelle scorse settimane. Ci riferiamo al caso che ha visti protagonisti Memo e Jessica Morlacchi, quando l’artista ha fatto scivolare la sua mano sul fondoschiena della giovane, durante una puntata di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone. Ebbene, adesso a distanza di un pò di tempo Memo è stato ospite nel salotto di Massimo Giletti per commentare e raccontare soprattutto come si è comportata Serena Bortone.

Memo Remigi a Non è l’Arena da Massimo Giletti

Memo Remigi è stato ospite nel salotto di Massimo Giletti a Non è l’Arena su La7 dove ha commentato quanto accaduto a Oggi è un altro giorno e soprattutto come si è comportata Serena Bortone. Il conduttore ha intervistato l’80enne cercando di fare luce su questa vicenda di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi. Quella di Memo è stata una molestia avvenuta in diretta, ai danni della giovane Morlacchi, di fronte alla quale la redazione e la produzione non ha potuto chiudere un occhio, reagendo anche in modo piuttosto duro. Remigi è stato così allontanato dalla trasmissione subito dopo il servizio mandato in onda da Striscia la notizia. Jessica ha chiesto le scuse che sono arrivate dopo qualche giorno.

Il punto di vista di Remigi sulla vicenda con Jessica Morlacchi

Memo ha chiarito il suo punto di vista, ovvero che per lui non si tratta di una molestia. “Ti assicuro che non è stato una molestia”, ha ribadito il cantante nel salotto di Massimo Giletti.“Mi fa un effetto strano. Ho fatto questo gesto stupido… Lavoriamo insieme da un paio d’anni, c’è una grande complicità e soprattutto una grande amicizia, Jessica è una ragazza molto divertente…Io la tenevo con la mano sulla spalla e poi scherzosamente, senza pensare che potessi creare tutto questo pandemonio, è scivolata la mano sulla natica. Lei mi ha dato un piccolo schiaffo sulla mano, l’ha presa e l’ha spostata davanti”.

Questo il racconto di Memo che ha spiegato, secondo il suo punto di vista, cosa è accaduto e per quale motivo non si può parlare di molestia. “E allora, se in questo frangente lei si fosse così risentita o offesa, io alla fine della trasmissione le avrei senz’altro chiesto scusa, ma non mi è stato detto niente. Forse un po’ di soggezione? Ma non può esserci, io mi sono reso sempre disponibile nei suoi confronti e nei confronti di tutti gli amici con i quali abbiamo condiviso questi ultimi due anni”.

L’intervento di Massimo Giletti su Serena Bortone

Dopo l’intervento di Remigi, Giletti è poi intervenuto sottolineando quando Serena sia per lui una grande professionista.“Si, grande professionista, ci siamo scambiati anche telefonate extra lavoro. Ma dopo il fatto più sentita, nemmeno una telefonata”, ha aggiunto Remigi che non ha nascosto il fatto di esserci rimasto molto male dal comportamento della conduttrice. Il programma Non è l’Arena avrebbe anche tentato di intercettare Serena negli studi Rai, ma la conduttrice che era al telefono avrebbe fatto di tutto per “scappare”, senza rilasciare alcuna dichiarazione.