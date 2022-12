Verissimo, Ida Platano e Alessandro Vicinanza ospiti, dopo l’intervista il web li massacra

0 SHARES Condividi Tweet

Ida Platano e Alessandro Vicinanza a Verissimo parlano del loro amore. Ida parla anche del suo ex, sul web piovono critiche.

Lo scorso weekend Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono stati ospiti della puntata di Verissimo, da Ida Platano. Da Uomini e Donne i due sono approdati nel salotto della conduttrice di Canale 5 ed hanno parlato del loro rapporto, nato nel salotto di Maria De Filippi. I due sono stati di certo i protagonisti delle dinamiche degli ultimi tempi del trono over di Uomini e Donne. Pochi giorni fa, dopo un periodo di conoscenza hanno deciso di lasciare insieme il programma e nello studio di Silvia Toffanin hanno parlato del loro amore.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza ospiti nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin

A Uomini e Donne è nata una nuova coppia, quella formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due si sono conosciuti all’interno del programma di Maria De Filippi e dopo tante peripezie, sono riusciti a costruire un bellissimo rapporto ed hanno lasciato il programma. I due stanno vivendo da qualche giorno il loro amore lontano dalle telecamere, poi sono approdati a Verissimo per raccontare come sta andando.

“Più andavo avanti e più sentivo sensazioni forti”, ha dichiarato Ida che ha ricordato i primi momenti di questa conoscenza con Alessandro. Non sono però mancati i problemi, tuttavia entrambi hanno avuto il coraggio e la voglia di andare avanti e trovare un certo equilibrio.

Ida e Alessandro parla di Riccardo

I due ci hanno provato una prima volta, ma non sarebbe andata bene. “Non è stato facile fare un passo indietro, però c’era sempre Ida di fronte a me a Uomini e Donne, era sempre vicina a me. L’estate non ci siamo visti, però mi mancava”, ha raccontato Ida. Poi Alessandro l’avrebbe contattata in estate. Poi, inevitabilmente si è parlato di Riccardo Guarnieri.“Non rinnego, però le cose non sono andate. Caratterialmente non ci siamo trovati. Una storia di 5 anni, una storia travagliata. Oggi posso dire che è passato, è stato bello viverla nel bene e nel male. La vita va avanti, ho voltato pagina. Oggi c’è Alessandro, solo lui”. Queste le parole di Ida, che hanno fatto sorgere qualche dubbio.

I commenti velenosi contro la Platano

Non sono mancati i commenti velenosi nei confronti della Platano. “Ida ma chi ti crede! Sei ancora cotta di Riccardo è palese! Non prendere in giro Alessandro che in fondo è un bravo ragazzo”, ha aggiunto un altro utente. “Certo che Alessandro è proprio un bamboccione”, ha scritto ancora un altro telespettatore. Questi sono soltanto alcuni dei commenti apparsi sul web sotto il video di Ida a Verissimo.