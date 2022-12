Alessandro Cecchi Paone diretto su Silvia Toffanin: “Io non l’ho sentito”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ guerra tra Pamela Prati e Silvia Toffanin, dopo che la conduttrice qualche settimana fa ha utilizzato delle parole poco carine nei confronti dell’ex gieffina. Quest’ultima, dal canto suo avrebbe rifiutato qualsiasi tipo di ospitata a Verissimo, almeno stando a quanto riferito da una fonte molto vicina all’ex gieffina, proprio perchè offesa con la Toffanin. Ricordiamo però che la conduttrice di Verissimo rimase molto male un pò di tempo fa, quando nel corso dell’intervista rilasciata dalla Prati durante la vicenda Mark Caltagirone, la sua ospite andò via senza dire nulla. Ad ogni modo, come stanno davvero le cose tra le due?

Pamela Prati e Silvia Toffanin, come stanno le cose tra loro?

Pamela Prati non ha più preso parte al programma Verissimo, dopo quanto accaduto un pò di tempo fa. Ricordiamo che durante il Prati-Gate, la “Diva“, ha partecipato ad una puntata di Verissimo, lasciando lo studio senza alcun preavviso e lasciando la conduttrice così da sola. Silvia Toffanin rimase molto male e pare che non abbia mai dimenticato questo “affronto”.

Una spettatrice chiede il parere di Alessandro Cecchi Paone

Una spettatrice avrebbe così scritto una lettera ad Alessandro Cecchi Paone, su Nuovo tv. “Silvia Toffanin ci è andata giù pesante con la Prati. Che astio! E’ perché una volta lei non ha detto ciò che la Toffanin si aspettava?”. Queste le parole della spettatrice. A rispondere a questa lettera è stato proprio Alessandro Cecchi Paone il quale ha detto “Non ho sentito astio nelle parole di Silvia Toffanin”, facendo riferimento a quando qualche settimana fa, la conduttrice parlando con Orietta Berti avrebbe fatto capire di non credere alla storia tra Pamela e Marco Bellavia.

La vicenda di Mark Caltagirone ormai ha stancato tutti

Tornando alla vicenda Mark Caltagirone effettivamente nessuno ha creduto alle parole della Prati, ne tantomeno a tutta la storia in generale di cui si continua a parlare. Il pubblico sembra essere anche piuttosto stanco ed a mettere fine alla vicenda è stato lo stesso Alessandro. “Fin dall’inizio la sua vicenda non era credibile”, ha dichiarato il giornalista.