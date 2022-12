Maurizio Costanzo senza freni su Selvaggia Lucarelli: “Nessuno si deve permettere”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli, polemica sulla giornalista. Un lettore chiede il parere di Maurizio Costanzo. Cosa ha dichiarato il noto giornalista e marito di Maria De Filippi?

Selvaggia Lucarelli è ormai da qualche settimana sotto l’occhio del ciclone per via di quanto sta accadendo a Ballando con le stelle. Non è di certo una novità il fatto che la giornalista sia al centro delle polemiche, per via del suo carattere non di certo facile. Va detto però, che da quando è iniziata questa nuova edizione di Ballando, il programma di Milly Carlucci, Selvaggia è stata duramente attaccata. Adesso, in sua difesa è intervenuto un noto personaggio televisivo, ovvero Maurizio Costanzo. Ma cosa ha detto il marito di Maria De Filippi?

Selvaggia Lucarelli, una delle protagonista assolute di questa edizione di Ballando con le stelle

Selvaggia Lucarelli quest’anno è sicuramente una delle protagoniste di questa edizione del programma Ballando con le stelle. La giurata del programma è stata parecchio bersagliata, non soltanto da concorrenti ma anche da alcuni colleghi e giudici. Sicuramente è stata anche al centro dell’attenzione per via di quanto accaduto un paio di settimane fa, quando la Lucarelli è stata presente al programma nonostante la mattina fosse venuta a mancare sua madre.

Un lettore di Chi parla di Selvaggia e della vicenda legata alla morte della madre

Un lettore di Chi, il giornale diretto da Alfonso Signorini avrebbe parlato di questo argomento chiedendo il pensiero di Maurizio Costanzo. “Secondo il tribunale dei social, Selvaggia Lucarelli è colpevole di aver partecipato a Ballando con le stelle, programma del sabato sera di Rai Uno, nel giorno della scomparsa della madre Nadia. Una volta si diceva che lo spettacolo deve continuare, ora si critica aspramente”. Questa l’opinione del lettore.

La difesa di Maurizio Costanzo

A quel punto, è intervenuto Maurizio Costanzo che è sceso in campo in difesa della giornalista. “Sono scelte del tutto personali. Nessuno si deve permettere di giudicare nessuno a questo mondo. La gogna social poi sta diventando incontrollabile”. Questa la difesa di Maurizio Costanzo, parole che sicuramente faranno molto piacere alla Lucarelli.