Selvaggia Lucarelli diretta: “Ecco perchè non voglio andare da Matano, dalla Bortone e dalla Venier”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio sul perchè snobba certe trasmissioni come La vita in diretta, Oggi è un altro giorno e Domenica in.

Selvaggia Lucarelli continua ad essere al centro dell’attenzione, dopo quanto accaduto a Ballando con le stelle nelle scorse settimane. Dal momento in cui è iniziata questa attuale edizione di Ballando con le stelle praticamente Selvaggia non ha fatto altro che litigare con vari concorrenti, ma anche con diversi giurati. Vari programmi si sono occupati di Ballando con le stelle ed anche delle varie dinamiche che si sono venute a creare, a cominciare da Domenica in a finire a La vita in diretta. Diversi concorrenti, ma anche giurati e membri del cast fisso del programma, di volta in volta sono stati ospiti di questi programmi, tranne lei, Selvaggia Lucarelli che non ha mai voluto prenderne parte. Proprio in queste ore ha spiegato anche per quale motivo.

Selvaggia Lucarelli protagonista assoluta delle dinamiche di Ballando con le stelle

Selvaggia Lucarelli, nonostante sia stata in questi mesi al centro di diverse dinamiche che si sono venute a creare a Ballando con le stelle, non ha mai preso parte ai programmi dove se ne è parlato. Parliamo di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, o ancora Domenica in con Mara Venier, La vita in diretta di Alberto Matano ed infine Bella Mà di Pierluigi Diaco. A svelare il motivo per cui Selvaggia, a differenza di altri giurati, non ha preso parte a questi programmi, è stata proprio lei.

La giornalista snobba alcune trasmissioni e svela anche il perchè

“Perché ho altri lavori e la famiglia, poco tempo per fare l’ospite in tv e perché credo che sia più utile al programma dire la mia solo il sabato sera, anziché diluire opinioni in settimana“. Intanto nella puntata andata in onda venerdì 2 dicembre, eccezionalmente di venerdì, Mariotto ha regalato a Selvaggia una scimmietta con una paletta con uno 0, regalo che non è stato accettato dalla giurata.

Mariotto le regala una scimmietta ma lei non l’accetta e spiega il motivo sui social

Poi sono arrivate le scuse per quanto accaduto la scorsa settimana, quando lo stilista ha dato della scimmia alla Lucarelli.“Ho preferito non portarla a casa perché secondo mei di notte si anima e uccide chi non ride alle barzellette di Iva Zanicchi”, ha scritto poi sui social la Lucarelli parlando della scimmietta regalo.