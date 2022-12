Fedez nella bufera, Linda: “Mi ha fatto stare male”

0 SHARES Condividi Tweet

Ad X Factor, Linda è arrivata in finale ed ha parlato poi del suo rapporto con Fedez, il suo coach.

X Factor, tra i finalisti è arrivata Linda Riverditi, la cantante che si trova in squadra con Fedez e che da sempre è una tra le preferite del pubblico. La cantante ha raccontato proprio in questi giorni del suo rapporto con il coach che a quanto pare è stato molto difficile. Ma cosa ha riferito nello specifico?

X Factor, Linda Riverditi la cantante di Fedez in finale

Linda Riverditi è una cantante di X Factor, presente nella squadra di Fedez. Da sempre è stata una delle preferite del pubblico ed a breve si esibirà nella finale. Pare che Linda sin da subito abbia letteralmente incantato tutti con il suo grande talento e qualcuno avrebbe anche ipotizzato che possa essere la vincitrice di questa edizione del programma. La cantante ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Oggi, parlando così della sua esperienza all’interno del programma e di conseguenza, anche del rapporto con il suo coach, che ricordiamo essere Fedez.

Le parole della cantante sul sul rapporto con Fedez, il suo coach

“All’inizio era freddo con noi e io ci stavo male…Man mano che passa il tempo si sta aprendo, oserei dire affezionando”, questo quanto rivelato dall’artista. Quest’ultima, ancora, ha parlato di Fedez, definendolo un grande lavoratore, uno che si mette a testa bassa e che lavora sempre.“ Dipende da come uno se la gioca, da come riesce a gestire la sua immagine…Il mio sogno è quello di trasformare la mia passione in un lavoro”, questo quanto rivelato dall’artista.

Linda e le critiche ricevute in questi ultimi mesi

Linda poi nel corso dell’intervista ha anche parlato di un altro argomento, molto delicato, ovvero le critiche che ha ricevuto sui social in questi mesi. Pare che la cantante abbia tanto sofferto per questi insulti che ha ricevuto sui social in questi tempi. “Io mi sveglio al mattino che sono piena di insulti sul telefono, quando non è neanche colpa mia. «Non sai tenere il palco», «Non capisco cosa ci fai ancora lì dentro». Queste le parole della cantante che non ha nascosto di esserci rimasta molto male per gli insulti ricevuti online dagli haters.