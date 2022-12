Katia Ricciarelli e un altro vip rifiutano l’invito al matrimonio di Francesca Cipriani

0 SHARES Condividi Tweet

Katia Ricciarelli è stata invitata alle nozze di Francesca Cipriani ma non si è presentata. Altro vip assente, ma per quale motivo?

Katia Ricciarelli è stata la grande assente alle nozze di Francesca Cipriani, la showgirl che si è sposata nella giornata di ieri con Alessandro Rossi. Pare che la cantante non sia stata l’unica, visto che anche Alfonso Signorini che tra l’altro era il testimone di Francesca, non si è presentato. Ma per quale motivo Katia Ricciarelli non si è presentata alle nozze?

Katia Ricciarelli invitata alle nozze di Francesca Cipriani ma da buca

Katia Ricciarelli è stata invitata alle nozze di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi che si sono celebrate nella giornata di ieri, sabato 3 dicembre 2022. Il soprano però non si è presentato alle nozze, ma per quale motivo? Stando a quanto riferito dall‘esperto di gossip Amedeo Venza, Francesca avrebbe dato buca alla coppia. Attraverso una Instagram stories, l’ex moglie di Pippo Baudo avrebbe dovuto anche cantare nella Basilica di San Bartolomeo all’Isola, che è stato il luogo scelto per le nozze. Katia però non si è presentata. Ma per quale motivo? A quanto pare la Ricciarelli ha avuto diversi problemi con la voce. Qualcuno non avrebbe creduto a questa versione.

L’indiscrezione di Venza

“Katia Ricciarelli doveva cantare in chiesa ma ha declinato l’invito dicendo che era senza voce”, questo quanto dichiarato da Venza aggiungendo anche l’emoticon con la risata. Che il problema alla voce sia stata solo una scusa? Non sappiamo se effettivamente sia così. Altro grande assente Manuel Bortuzzo.“I ben informati spiegano che Manuel abbia declinato l’invito per evitare spiacevoli incontri e per non fomentare il gossip”. Questo quanto spiegato, visto che alla cerimonia pare fosse presente anche Lulù.

Anche Alfonso Signorini, testimone di Francesca non si presenta

Non sappiamo neppure il motivo per cui Alfonso Signorini non ha preso parte alla cerimonia, visto che era anche il testimone di nozze di Francesca. Quest’ultima, all’ultimo minuto ha dovuto anche cambiare testimone, scegliendo Giucas Casella, con cui negli anni ha stretto un bellissimo legame. Non sappiamo quale sia stato il motivo che ha portato Alfonso a non prendere parte alla cerimonia.