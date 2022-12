Ginevra Lamborghini diretta con Antonino, la sua affermazione non ammette repliche

0 SHARES Condividi Tweet

Ginevra Lamborghini, la confessione su Antonino Spinalbese e sul loro rapporto. A sorpresa poi la confessione su Elettra.

Ginevra Lamborghini la scorsa settimana è stata ospite al Grande fratello vip ed ha avuto modo di rivedere Antonino Spinalbese, l’ex gieffino con cui aveva legato tanto nelle prime settimane di permanenza all’interno della casa. Ricordiamo che Ginevra è stata squalificata dal gioco per aver pronunciato delle frasi poco carine in riferimento al caso Marco Bellavia. Nonostante la squalifica, però, l’ereditiera è stata presente in studio ed ha avuto modo in diverse occasioni di tornare in casa, l’ultima la scorsa settimana.

Ginevra Lamborghini l’amicizia con Antonino Spinalbese al Grande fratello vip

A far chiacchierare è stata l’amicizia con Antonino Spinalbese che però non è mai andata oltre, molto probabilmente perchè Ginevra poi è stata squalificata e non ha avuto modo di approfondire con l’ex parrucchiere. Ad ogni modo, di questo e tanto altro ne ha parlato la stessa ex gieffina la quale ha rilasciato un’intervista radiofonica proprio a Giada Di Miceli.

La confessione di Ginevra sul rapporto con Antonino

Ginevra Lamborghini nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista a Giada Di Miceli parlando del suo rapporto con Antonino Spinalbese, dicendo che con lui non ci sarà mai altro che una amicizia.“Non credo che ci siano i presupposti per poter parlare di una cosa del genere. Credo che potremmo essere ottimi amici ma una pessima coppia. Io sto continuando a frequentare la persona con la quale uscivo prima del Grande Fratello. Sono una donna estremamente esigente quando ho una relazione, non mi presto a certe cose, non favoleggio troppo. Mi piace la concretezza. Se dovessi stare con un uomo del genere, non starei tranquilla nemmeno un sabato sera”. Queste le parole dichiarate da Ginevra a Non succederà più, il programma che va in onda su Radio Radio.

A sorpresa le parole su Elettra

Stando a quanto riferito dall’ex gieffino, secondo il suo punto di vista, Antonino sarebbe parecchio confuso e per questo gli avrebbe dato dei consigli la scorsa settimana quando ha avuto modo di vederlo. A sorpresa poi, ha confessato di aver rivisto Elettra. “È un po’ presto per parlarne ma abbiamo avuto modo, dopo la mia uscita, di riavvicinarci. Per me è come avere vinto il Grande Fratello. La vicinanza di mia sorella mi ha riempito il cuore. C’è una porticina che, piano piano, si riaprirà sempre di più. Ci siamo riviste, è stata una cosa veloce in famiglia”.