TvTalk, Barbara D’Urso demolita: “La peggiore aputazione”

Barbara D’Urso finisce ancora nel mirino di Riccardo Bocca, il giornalista che ha demolito la conduttrice a Tv Talk su Rai 3.

Barbara D’Urso nelle scorse ore è stata tirata in ballo in un programma noto di Rai 3, ovvero Tv Talk. A parlare della conduttrice più chiacchierata di sempre è stato il giornalista Riccardo Bocca, nel corso della puntata che è andata in onda ieri sabato 3 dicembre. Il giornalista in realtà, si era già espresso in modo anche piuttosto pesante nei confronti della conduttrice di Canale 5 e del suo programma, un pò di tempo fa e negli ultimi giorni l’aveva ancora citata, parlando di Ballando con le stelle e di Milly Carlucci, per la quale non ha speso delle belle parole. Ma cosa ha riferito su Barbara D’Urso?

Barbara D’Urso finisce ancora sotto accusa, le critiche di Riccardo Bocca

Riccardo Bocca, il noto giornalista nel corso della puntata di Tv talk di ieri, sabato 3 dicembre, ha parlato di Barbara D’Urso ed ha espresso su di lei delle parole non proprio gentili. “Ha perso la centralità mediatica, la peggiore amputazione per una staca-conduttrice come lei”, queste le parole di Riccardo che ha voluto così esprimere il suo punto di vista non proprio positivo sulla conduttrice di Pomeriggio 5.

A Tv Talk si parla del declino mediatico della conduttrice di Pomeriggio 5

Proprio nel corso della puntata del programma di Rai 3 si è parlato del declino mediatico della presentatrice, che fino a poco tempo fa era al timone di tre trasmissioni televisive, mentre adesso ha solo Pomeriggio 5. Nel corso della puntata del programma di Rai 3 si è anche sottolineato come Barbara non riesca più a fare notizia come faceva un tempo e che di conseguenza si è anche ridotta la sua visibilità.

Le parole di Bocca su Barbara, poi finge di provare empatia nei suoi confronti

“Il tema non è il cambiamento della sua linea editoriale che, vorrei rassicurare tutti, garantisce alte dosi di peggio. Qui c’è un altro tema”. Questo quanto aggiunto ancora da Bocca, ovviamente molto ironico. “A me dispiace perché sento dell’empatia. La abbraccio col cuore”, ha infine aggiunto il giornalista, che palesemente ha finto di provare empatia per la conduttrice.