Mango, la figlia Angelina ad Amici senza mezzi termini: “E’ stato un inferno”

Angelina Mango è ad oggi un’allievo di Amici. Per la prima volta ha parlato della morte del padre, il celebre cantante.

Angelina Mango è entrata da pochi giorni nella scuola di Amici 22 e sta iniziando a farsi conoscere sempre di più. Per chi non lo sapesse, la giovane è la figlia del noto cantante Mango, che come sappiamo è venuto a mancare un pò di tempo fa all’età di 60 anni. La sua mamma è invece Laura Valente, anche lei una cantante e storica voce dei Matia Bazar. Dopo essere entrata nella scuola, ha dovuto fare i conti con chi le ha dato della raccomandata, anche se in realtà questo le era già accaduto in altre occasioni. Per la prima volta, Angelina ha voluto parlare del suo papà e lo ha fatto chiacchierando con i suoi compagni ad Amici. Ma cosa ha raccontato?

Angelina Mango, la figlia di Mango nella scuola di Amici

Angelina Mango, la figlia del noto cantante Mango venuto a mancare da pochi anni, è oggi un’allieva di Amici di Maria De Filippi, il programma di Canale 5. Sin da quando ha preso parte al programma, Angelina ha dovuto fare i conti con chi le ha dato della raccomandata. In molti hanno accusato la giovane di essere in quel programma, solo per essere la figlia del cantante e di Laura Valente, anche lei un’artista e storica voce dei Matia Bazar. «Sono nata a Maratea, sul mare, ho vissuto lì con una famiglia di musicisti… ho iniziato a cantare e a parlare insieme da piccolissima e poi a fare musica, come mezzo di comunicazione che avevamo a casa». Ha raccontato Angelina che poi è passata a parlare di quello che è stato il dolore più grande della sua vita, ovvero quello quando ha perso il suo papà.

Il racconto della figlia del noto artista scomparso prematuramente nel 2014

«Ho iniziato il liceo scientifico a settembre e a dicembre è morto mio padre, avevo tredici anni lui sessanta». Ricordiamo che Mango è morto nel 2014 improvvisamente, proprio mentre stava facendo un concerto in provincia di Matera, per via di un infarto fulminante. La giovane racconta come per lei sia stato uno shock incredibile. Poi Angelina ha voluto parlare ai suoi compagni di quanto sia difficile fare strada in questo mondo, essendo figlia d’arte.

Angelina parla della morte del padre

«È stato pesante… Si è proprio scatenato l’inferno nella mia vita in quel momento perché poi era anche tutto sotto le telecamere, avevamo tutti addosso. Un’Italia intera». Queste le parole di Angelina, facendo riferimento alla morte del padre. Qualcuno le ha chiesto se ascolta ogni tanto qualche canzone del padre e Angelina ha risposto di si, ma ogni tanto.