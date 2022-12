Selvaggia Lucarelli al veleno su Fedez a Ballando “Ecco come si comporterebbe”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli, la battuta al veleno contro Fedez e la sua ipotetica partecipazione a Ballando con le stelle.

Selvaggia Lucarelli, la nota giudice di Ballando con le stelle è tornata a scagliarsi contro il noto rapper milanese Fedez. Non è di certo una novità, visto che già in passato la giornalista aveva trovato il modo e l’occasione per esprimersi, ovviamente negativamente contro Federico e contro la moglie Chiara Ferragni. Ebbene, proprio nelle scorse ore il giudice di Ballando aveva criticato Chiara per aver messo in atto una vendita di abiti per beneficenza e adesso invece si è scagliata anche contro Fedez. In realtà la giornalista è stata interpellata da una fan che le ha fatto una domanda su Fedez o meglio sulla possibile partecipazione del rapper a Ballando con le stelle. La sua risposta è stata davvero stupefacente.

Selvaggia Lucarelli torna a parlare dei Ferragnez per i quali non prova simpatia

Selvaggia Lucarelli nelle scorse ore si è scagliata contro Fedez, il marito di Chiara Ferragni. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, non è di certo la prima volta che ciò accade, visto che non è un mistero il fatto che Selvaggia non nutra molta simpatia nei confronti dell’imprenditrice digitale ne tantomeno del marito. La Lucarelli, che conosciamo tutti per la sua schiettezza, ha risposto su Instagram ad una fan che le ha fatto una domanda proprio su Federico.

Il giudice commenta una possibile partecipazione di Fedez a Ballando e lancia una stoccata

“Come vedresti Fedez a Ballando con le stelle?”, ha chiesto una fan. A quel punto, la giornalista non ha potuto non rispondere con la sua solita schiettezza ed anche con una punta di veleno. “Viene, si fa votare dai fan della moglie, vince, da la coppa in beneficenza e poi ci compra tutti”. Queste le parole della Lucarelli che ancora una volta, così, si è scagliata contro il rapper. Il commento ovviamente non è passato inosservato, ma al momento il rapper non sembra abbia risposto, ore ciò non toglie che potrà farlo nelle prossime ore.