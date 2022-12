Domenica in, Mara Venier a Bisio “Ti trovo in forma”, lui replica e fa calare il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Domenica in, la conduttrice Mara Venier ospita Claudio Bisio e la sua stoccata non passa inosservata. Ecco cosa è accaduto.

Nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Domenica in, come sempre condotta da Mara Venier. La conduttrice come sempre, ha ospitato diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo, in primis Claudio Bisio. Quest’ultimo, insieme a Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini hanno presentato in quest’ultimo periodo il nuovo film intitolato “Vicini di casa” presentato al cinema giovedì 1 dicembre. Ad un certo punto,l’attore si è lasciato andare ad una gaffe che non è passata inosservata. Ma cosa è accaduto?

Domenica in, Claudio Bisio ospite nello studio di Mara Venier

Uno degli ospiti della puntata di Domenica in, andata in onda ieri domenica 4 dicembre 2022 è stato Claudio Bisio. L’attore è reduce da un grande successo, ovvero il film intitolato Vicini di Casa, presentato lo scorso 1 dicembre dove ha recitato al fianco di Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini. Il noto attore, durante l’intervista nel salotto di Domenica in, si è lasciato andare ad una gaffe.

Durante l’intervista, ecco la gaffe di Claudio

Mara Venier ha ospitato nel salotto di Domenica in uno degli attori e conduttori più amati di tutti i tempi, ovvero Claudio Bisio. Durante l’intervista, ad ogni modo, Claudio ha commesso una gaffe. Mara Venier avrebbe detto al suo ospite “Ciao Claudio ti trovo in formissima”. Alla domanda, Claudio però avrebbe risposto in un modo che ha spiazzato tutti quanti “Grazie, non posso dire lo stesso di te“. Questa battuta di Bisio ovviamente non voleva essere offensiva anche se in molti l’hanno trovata fuori luogo e poco carina.

Qual è stata la reazione di Mara

La conduttrice, ovviamente ha sentito bene le parole di Claudio ma avrebbe fatto finta di nulla e non ha replicato. Poi, Mara ha mandato in onda alcuni video relativi all’inizio della carriera di Bisio. Una volta tornati in studio, ecco la stoccata di Mara nei confronti del suo ospite. “Non hai mai avuto i capelli”, avrebbe detto Mara.