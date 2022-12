Viva Radio 2, Fiorello ospita Carolyn Smith e la prende in giro “A Ballando c’è un clima così amichevole”, la reazione della Smith

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello ironizza con Carolyn Smith e fa riferimento alle polemiche sorte in questi mesi a Ballando. “Clima così amichevole”

Fiorello è sempre il solito showman che utilizza la sua ironia per far sorridere e tante volte anche per dire la verità. Nella mattinata di ieri è andata in onda la prima puntata di Viva Rai 2 e tra gli ospiti in studio, Fiorello ha avuto la presidentessa della giuria di Ballando, Carolyn Smith. Il noto comico ha presentato a tutti la coreografa e ballerina e poi ha subito fatto dell’ironia, sulla base delle recenti polemiche che sono scoppiate in queste settimane con la Lucarelli. Ma cosa ha riferito lo showman?

Fiorello torna con il programma Viva Rai 2 e ospita Carolyn Smith

Fiorello è tornato in onda con il programma Viva Rai 2. La prima puntata è andata in onda soltanto ieri mattina e tra i vari ospiti, il comico ha avuto Carolyn Smith, la famosa coreografa e giudice di Ballando con le stelle. Ovviamente, il riferimento a quanto accaduto in queste settimane all’interno del programma, soprattutto con Selvaggia Lucarelli è stato inevitabile.

La frecciatina su Carolyn Smith e le polemiche a Ballando con le stelle

“Io guardo sempre Ballando con le stelle e devo dire che c’è un clima così amichevole, quest’atmosfera che sembra di stare a casa dei Soumahoro…”. Queste le parole dichiarate da Fiorello che hanno fatto tanto sorridere la Smith. Nel corso della puntata, poi, Fiorello ha colto l’occasione per fare anche un’altra battuta, ma in questo caso ha messo in imbarazzo la giurata. Lo showman avrebbe invitato sia lei che anche i suoi colleghi a partecipare al party di compleanno della figlia, perchè convinto che avrebbero di certo creare un clima piuttosto amichevole.

Le parole di Fiorello su Carolyn

“A giugno, c’è il compleanno di mia figlia, vi voglio invitare per fare un clima amichevole….”. Queste le parole di Fiorello, che con la sua solita ironia ha fatto di certo riferimento a quanto accaduto in queste settimane. “Dovete sapere che Carolyn è venuta qui da fan. Complimenti Carolyn…”, ha aggiunto ancora Fiorello.