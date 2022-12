Lorenzo Biagiarelli rompe il silenzio su Ballando e senza freni dice: “Cosa mi hanno fatto”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorenzo Biagiarelli torna a parlare del programma Ballando con le stelle e affida il suo sfogo ad Instagram. Ma cosa ha riferito?

Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli e chef presenza fissa del cast di E’ sempre mezzogiorno, sappiamo che ha preso parte al programma Ballando con le stelle, dove la fidanzata fa parte della giuria. Lorenzo è stato uno dei protagonisti del programma di Rai 1 del sabato sera, poi però due settimane fa è stato eliminato. A distanza di qualche giorno, ecco che Lorenzo ha voluto parlare e sfogarsi, facendo delle accuse e dicendo sostanzialmente di essere stato “sminuito”. Ma cosa ha dichiarato il fidanzato della Lucarelli?

Ballando con le stelle, Lorenzo Biagiarelli si sfoga su Instagram

Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli nelle scorse ore è tornato a parlare della sua partecipazione a Ballando con le stelle. Il suo addio al programma non è stato preso bene dallo stesso, così come dalla fidanzata. In realtà, sono stati anche tanti i telespettatori che non hanno trovato giusto che Lorenzo fosse stato eliminato, visto che in gara continuano ad esserci altri vip che sarebbero stati giudicati meno bravi di lui. A distanza di qualche settimana, è stato proprio lo chef che ha voluto sfogarsi e lo ha fatto attraverso una Instagram Stories.

Le due parole di Lorenzo su Instagram contro il programma

“La mia partecipazione a Ballando con le stelle ha avuto un grandissimo impatto sociale verso la parità di genere”, queste le parole del compagno della Lucarelli che ovviamente ha continuato nel suo sfogo.“Per la prima volta nella storia, ad essere sminuito al grido di ‘tornatene in cucina!’ è stato un uomo”, ha aggiunto lo chef che ricordiamo è una presenza fissa nel cast del programma di Antonella Clerici da diversi anni ormai.

Lorenzo potrebbe essere ripescato, prossima puntata il 17 dicembre

Lorenzo Biagiarelli, intanto, tornerà in puntata a Ballando con le stelle, nel corso della puntata del 17 dicembre, quando ci sarà il ripescaggio e dunque la possibilità che possa tornare in gara. Il programma sarà in pausa per due settimane, per via dei Mondiali di calcio che si stanno disputando in questi giorni in Qatar. La prossima puntata di Ballando con le stelle, andrà in onda esattamente il prossimo 17 dicembre, mentre la finale andrà in onda il 23 dicembre.