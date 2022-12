Oggi è un altro giorno, Iva Zanicchi frecciata al veleno contro Selvaggia Lucarelli, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi ancora una volta ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. La stoccata della cantante su Selvaggia Lucarelli.

Iva Zanicchi continua a scagliarsi contro Selvaggia Lucarelli, dopo quanto accaduto nelle scorse settimane a Ballando con le stelle. Nella giornata di ieri, la cantante è stata ospite a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone e sembra che ancora una volta si sia lasciata andare a delle frecciatine di troppo contro la giudice di Ballando con le stelle. Ma cosa ha detto questa volta la cantante?

Iva Zanicchi ancora una volta ospite a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone

Iva Zanicchi ieri è stata ospite nel salotto di Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Sappiamo bene che tra la cantante ed il giudice di Ballando non corre buon sangue, soprattutto dopo quanto accaduto nel corso di questi mesi a Ballando con le stelle. Per l’ennesima volta, la cantante è stata ospite nel salotto di Serena Bortone insieme al ballerino Samuel Peron e non si è limitata, ma ha lanciato l’ennesima frecciatina nei confronti di Selvaggia Lucarelli.

La stoccata della cantante su Selvaggia Lucarelli

“Sono contenta di essere andata in finale, magari a qualcuno brucia ma pazienza. A qualcuno brucia sicuramente. Ma io credo di non aver tolto il posto a nessuno perché io mi sono impegnata”. Queste le parole della Zanicchi, che sicuramente si è riferita a Selvaggia, che in diverse occasioni in puntata ha rimarcato il fatto che la cantante avrebbe dovuto essere eliminata tanto tempo tempo fa, perchè ci sono concorrenti più meritevoli di lei. Stando a quanto riferito dalla Lucarelli, Iva sarebbe andata avanti grazie alle sue barzellette ed al suo personaggio, più che per il ballo. Ad ogni modo, durante l’intervista con Serena Bortone, Iva poi avrebbe tentato di rimediare, parlando di Selvaggia e spendendo delle parole dolci nei suoi confronti.

Poi Iva tenta di rimediare e spende parole dolci sul giudice di Ballando

“A me Selvaggia istintivamente piace perché è una intelligente che dice le cose. A volte sono anche d’accordo con lei. Però lei con me si diverte molto. Dice anche delle cose giuste eh. Un pranzo con Selvaggia non lo escluderei, una persona me l’ha detto: voi due potreste diventare grandi amiche. E forse ha ragione perché a me interessa e incuriosisce, è una donna intelligente ed a me le persone intelligenti piacciono. Ovvio quando mi attacca sempre un po’ mi infastidisce”. Come reagirà Selvaggia a queste parole?