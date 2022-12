Serena Bortone non perdona Memo Remigi e in diretta tv gli lancia una frecciatina al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone risponde alle parole di Memo Remigi e lo fa senza fare il suo nome. La conduttrice non lo perdona.

Memo Remigi a distanza di qualche settimana è tornato a parlare di quanto accaduto a Oggi è un altro giorno, il caso Jessica Morlacchi. Domenica 4 dicembre, l’artista è stato intervistato a Non è l’Arena, da Massimo Giletti, su La 7 e sembra che abbia dato la sua versione dei fatti, continuando a ribadire che a parer suo non si è trattato di una molestia. Ad un certo punto, poi, Memo ha anche parlato di Serena Bortone, dicendo di esserci rimasto molto male per come la conduttrice si è comportata con lui, visto che da quando è scoppiato il caso, non l’avrebbe più chiamato. Memo ha dichiarato di essere rimasto piuttosto stupito dalla scelta della conduttrice di non aver voluto con lui nessun chiarimento privato.

Memo Remigi a Non è l’Arena parla del caso Jessica Morlacchi

Memo Remigi nella serata di domenica è stato ospite a Non è l’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti e in onda su La7. Il cantante ha parlato del suo rapporto con Serena Bortone, con la quale ha avuto modo di lavorare per tanti anni ormai. Sembra che il loro fosse un bellissimo rapporto e non solo in tv, ma anche fuori dagli studi televisivi.

L’affondo di Memo su Serena Bortone

Per questo motivo, Remigi si è detto particolarmente stupito del fatto che Serena, dopo quanto accaduto, non lo abbia cercato privatamente per discutere o comunque sentirlo per sapere come stesse.“Ci siamo scambiati anche telefonate extra lavoro. Ma dopo il fatto più sentita, nemmeno una telefonata”. Queste le parole di Memo Remigi dichiarate nello studio di Non è l’Arena.

Oggi è un altro giorno, la risposta al veleno ella conduttrice

Nella puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha voluto rispondere a Memo Remigi, lanciando una stoccata. La Bortone, non ha fatto il suo nome in modo esplicito ma il riferimento è stato piuttosto chiaro. “Iva, tu sei te stessa e chi è se stessa ha sempre una marcia in più. Perché noi possiamo perdonare chi è se stesso. Sai chi è che non perdoniamo mai? I falsi. Le persone che si fingono di essere in un modo e si rivelano in un altro modo. Io quelle persone lì, io almeno, non le perdono mai”. Queste le parole di Serena rivolgendosi ad Iva Zanicchi che è stata ospite nel suo salotto. Affermazioni che di certo non hanno lasciato alcun dubbio.