Ilary Blasi a cena con la sua famiglia posta le foto che mostrano anche il cugino di Francesco Totti

Ilary Blasi è volata dalla sua famiglia per trascorrere qualche ora di serenità. Ad una cena, però, con i suoi familiari è apparso anche il cugino di Francesco Totti, Angelo Marrozzini.

Lo scorso weekend Ilary Blasi ha trascorso del tempo in famiglia ed ha postato tutto sui social. Nello specifico, la conduttrice de L’Isola dei famosi ha postato un’immagine di una tavolata, alla quale pare fossero presente le persone a lui più care, compreso Angelo Marrozzini. Per chi non lo sapesse, quest’ultimo è il cugino di Francesco Totti, il quale più che cugino è considerato dall’ex calciatore come un fratello. Tutti si chiedono come mai a quella tavolata fosse presente proprio il cugino del suo ex.

Ilary Blasi, cena in famiglia lo scorso weekend

Ilary Blasi, che negli ultimi giorni si è mostrata insieme alla sua nuova fiamma, nelle scorse ore ha pubblicato delle immagini in cui è apparsa insieme agli affetti suoi più cari. Ebbene, Ilary ha trascorso il weekend in famiglia, insieme alla sorella Silvia, lo zio e alcuni parenti. Come abbiamo anticipato, però, tra questi parenti è spuntato il cugino di Francesco Totti, Angelo Marrozzini che è stato anche taggato nelle storie di Ilary. La presenza del cugino di Totti tra i familiari di Ilary non è passata di certo inosservata ed ha posto alcuni dubbi.

Alla cena presente anche il cugino di Francesco Totti, ma perchè?

Stando a quanto raccontato dalla stessa, Ilary sarebbe andata a lezione di inglese nel weekend e poi sarebbe andata a trovare nonna Marcella, facendo con lei anche i famosi cappelletti. Poi è andata a pranzo in osteria, dove c’era anche Angelo Marrozzini, il cugino del suo ex marito, che per Totti è più di un cugino, ovvero un fratello.

In che rapporti sono i due cugini?

A quanto pare però, adesso i rapporti tra i due cugini non sarebbero più idilliaci per questioni legati ad affari ed ancora in questa separazione, Angelo si sarebbe schierato dalla parte della conduttrice. Come l’avrà presa Francesco Totti la presenza di Angelo nelle storie di Ilary? Sicuramente, come tutti noi, anche lo stesso Francesco sarà rimasto piuttosto sorpreso.