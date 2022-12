Gf vip, Orietta Berti una furia contro Pamela Prati “Non ti permettere di offendermi”

0 SHARES Condividi Tweet

Botta e risposta al veleno tra Orietta Berti e Pamela Prati, al Gf vip nella giornata di ieri. Cosa è accaduto?

Orietta Berti non vede di buon occhio Pamela Prati e sembra che lo abbia dimostrato in diverse occasioni. Ebbene si, la cantante e attuale opinionista del reality di Canale 5 Grande fratello vip, nel corso della puntata di ieri sera ha avuto ancora una volta da ridire nei confronti dell’ex gieffina. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Grande fratello vip, confronto acceso tra Patrizia Rossetti, Wilma Goich e Pamela Prati

Nel corso della puntata di ieri del Grande fratello vip, c‘è stato un acceso confronto tra Patrizia Rossetti, Wilma Goich e Pamela Prati. Quest’ultima pare che abbia voluto tornare in casa per avere un confronto con le due ex coinquiline. La cantante, in questi giorni ha ascoltato delle parole poco carine pronunciate dalla Rossetti e dalla Goich nei suoi confronti e di conseguenza è voluta entrare in casa per puntare il dito contro la conduttrice e la cantante.

Duro botta e risposta tra la Prati e Ornella Berti

Nel momento del confronto, Patrizia pare che non abbia dato tanto peso alle parole della Prati, anzi ha aggiunto che a parer suo la “Diva” è un pò falsa come persona. L’ex gieffina non è rimasta in silenzio ed avrebbe aggiunto “Solo tu e le due opinioniste non mi avete capito…Tutti hanno letto nei miei occhi…Vi renderete conto…Voi opinioniste siete insensibili…”. Subito dopo aver ascoltato queste parole, Orietta dallo studio ha immediatamente risposto alla showgirl sarda, utilizzando delle parole piuttosto dure. “Tu hai detto che in Italia ci sono solo tre persone che non credono alla tua storia…Vai a vedere il profilo social del GF Vip…E poi mi dici…Io non credo alla tua storia (si riferisce al caso Mark Caltagirone)…Non ci crederò mai…”.

Anche dallo studio ex gieffini si scagliano contro la Rossetti e Wilma

Un botta e risposta molto acceso tra le due, visto che poi Pamela avrebbe invitato la Berti ad andare dai magistrati per capire come si è svolta quella vicenda. Orietta però, come una furia avrebbe ribattuto dicendo “Mi offendi…Mi offendi…Offendi la mia intelligenza da donna normale…So come vanno le cose nel nostro ambiente…”. Dopo questo scambio di battute al veleno tra le due, sono intervenuti anche alcuni ex gieffini che si sono scagliati contro Patrizia e Wilma, accusandole di essere false.