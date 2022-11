Iva Zanicchi, Samuel Peron svela come ha reagito la cantante dopo le offese

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi bersagliata ancora a Ballando con le stelle. Ecco come ha reagito, a spiegarlo è stata Samuel Peron.

Iva Zanicchi è stata una delle protagoniste assolute del programma Ballando con le stelle, dove ha preso parte insieme al ballerino Samuel Peron. Proprio quest’ultimo ha voluto raccontare e svelare un retroscena sulla concorrente, ovvero Iva. Ma cosa ha riferito il noto ballerino?

Iva Zanicchi, le parole del ballerino Samuel Peron

Nella giornata di ieri, lunedì 28 novembre, è andata in onda una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone. La conduttrice ha dato spazio a diversi ospiti tra cui Paola Barale e il suo maestro di ballo Roly Maden e poi Luisella Costamagna insieme a Pasquale La Rocca. Si tratta tutti di concorrenti o meglio ex concorrenti di Ballando con le stelle. Presente anche Samuel Peron, il maestro di ballo di Iva Zanicchi ed anche uno degli affetti stabili del programma di Oggi è un altro giorno.

Il ballerino svela un retroscena sulla Zanicchi

Iva Zanicchi purtroppo lo scorso sabato è stata al centro di uno scontro davvero molto duro tra Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Mentre la giornalista l’ha accusata ancora una volta, Mariotto ha invece preso le sue difese. Ecco che nella giornata di ieri, il ballerino ha voluto svelare un retroscena su Iva, raccontando come quest’ultima ha reagito alle accuse. Il ballerino ha fatto sapere che Iva è rimasta purtroppo molto male e tanto amareggiata dalla situazione che si è venuta a creare in studio.“Iva c’è rimasta male per tutto quello che si è creato in seguito e mi ha detto Samuel tutto questo non penso piacerà a chi ci guarda da casa. Poi c’era stato tutto il discorso di Ischia quindi mi ha detto di portare allegria”. Queste le parole di Samuel Peron, che ha voluto così svelare la reazione di Iva.

Iva raggiunta dall’inviato di Oggi è un altro giorno dopo la puntata di Ballando

Proprio quest’ultima subito dopo la puntata di Ballando con le stelle, è stata raggiunta dall’inviato di Oggi è un altro giorno. “Io rispetto davvero tutti i giudizi della giuria, ed anche i voti sia quando mi danno 10 che quando mi danno 4. E poi voglio dire che a volte condivido i giudizi di Selvaggia perché è intelligente e puntuale”. Queste le parole di Iva pronunciate a caldo.