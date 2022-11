Katia Follesa e Valeria Graci di nuovo in coppia, la Follesa: “Non è più possibile per un motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Katia Follesa e Valeria Graci non torneranno a lavorare insieme. Dure ma chiare le parole della Follesa, dichiarate in questi giorni.

Sono lontani i tempi in cui Valeria Graci e Katia Follesa ci facevano divertire in tv con i loro siparietti ed i loro pezzi comici. Ricorderete che le due hanno avuto modi di farsi conoscere dal grande pubblico tanti anni fa, a Zelig e per diversi anni sono stati un duo moto amato dal pubblico. Improvvisamente però le loro strade si sono interrotte e si è parlato di una lite tra le due. Tuttavia, nonostante si siano divise, entrambe hanno continuato a lavorare in questo mondo, ottenendo sempre un grande successo. I loro fan hanno da sempre sperato che le due potessero tornare insieme ma almeno per il momento questa reunion non sembra possibile. A parlare in questi giorni è stata proprio la Follesa, nel podcast BSMT. Ma cosa ha riferito?

Katia Follesa e Valeria Graci, possibile reunion tra le due comiche?

Katia Follesa e Valeria Graci sono state per tanti anni una delle coppie più amate dal pubblico italiano. Il duo comico ha riscosso un grandissimo successo in questi anni, poi però improvvisamente le loro strade si sono interrotte. Si è parlato di una lite, anche se non sono mai stati svelati i reali motivi della loro separazione. Entrambe adesso hanno una carriera molto importante e molti sperano che possano tornare insieme ma di fatto questa reunion non sembra sia possibile.

La Follesa toglie ogni dubbio

A parlare in questi giorni è stata la Follesa, nel Podcast BSMT. La comica ha raccontato il motivo che ha portato le due a separarsi, poi ha aggiunto “Quel noi è finito”. Insomma, parole piuttosto dure e significative che fanno ben capire come non ci sia nessuna possibilità che le due possano tornare a lavorare insieme. “Se potessi tornare indietro mi incavolerei come una bestia perché sono state fatte scelte sbagliate. Alcune cose le ho lasciate correre perché non avevo voglia di prendere in mano la situazione e ciò ha fatto sì che si sgretolasse la situazione. In un momento tanto delicato avrei voluto che lei fosse più presente. Poi noi ne abbiamo parlato però poi quel tempo ormai era passato. Per molto tempo non ci siamo né viste e né sentite. Poi lei mi ha cercata e ci siamo chiarite. Però in quel momento era tardi e quel tempo era passato, quell’attimo non c’era più. Quel noi è finito. Poi c’è stato il ritorno di fiamma, ma per me quel tempo era andato e basta. Credo di essere stata diplomatica”.

Come è iniziata la sua carriera da comica

Queste le parole di Katia che nel corso dell’intervista ha poi raccontato come è iniziata la sua carriera da comica. Sin da piccola pare che il suo sogno fosse diventare un’attrice. “Volevo diventare la nuova Anna Magnani”, ha riferito Katia. Tutto però ha avuto inizio quando è stata invitata a Scaldasole, un posto dove tutti i comici di Zelig si trovano per provare i loro pezzi e da quel momento è cambiata la sua vita. E’ stato li che ha conosciuto Valeria e che è iniziata la loro collaborazione.