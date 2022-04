Valeria Graci durissima contro Katia Follesa “Perdono ma …”

0 SHARES Condividi Tweet

Valeria Graci e Katia Follesa sono state davvero un duo comico molto simpatico e tanto amato dal pubblico italiano. I loro siparietti sono stati davvero molto divertenti e insieme hanno preso parte a diversi programmi televisivi ed anche radiofonici, riscuotendo sempre un grandissimo successo. Indimenticabile lo spettacolo in cui facevano le Miss e le corteggiatrici di Claudiano, Claudio Bisio. Insomma, due comiche che hanno saputo trovare il modo di conquistare gran parte del pubblico italiano. Improvvisamente però, qualcosa sembra che sia andato per il verso sbagliato. Il duo infatti si sarebbe sciolto e Valeria e Katia hanno preso due strade diverse. Ma cosa è accaduto? A parlare in questi ultimi giorni sembra sia stata proprio lei Valeria la quale ha voluto parlare abbondantemente del loro sodalizio, dei successi e poi anche della separazione.



Valeria Graci ricorda gli anni di sodalizio con Katia Follesa

Valeria Graci in questi giorni sembra aver rotto il silenzio ed abbia deciso di parlare di quegli anni davvero d’oro in cui ha collaborato con Katia Follesa. Le due sono state insieme davvero formidabili ed una delle coppie più amate di Zelig e non solo. Ebbene, Valeria sembra aver parlato nel podcast One more time. “Nel 2001 ho conosciuto Katia, poi per 10 anni è stata la mia compagna di viaggio. Katia frequentava i laboratori Scaldasole come spettatrice, da fan. Lei mi chiese di fare qualcosa insieme. Decidiamo di farlo, decidiamo di parodizzare le pubblicità. Iniziammo con Bocca sana, Tantum Verde, gli spot degli assorbenti. La gente impazzisce. Mi vedevano da sola e poi con Katia ed insieme eravamo una bomba. Una che compensava l’altra, non c’erano spalle, eravamo complementari. Abbiamo creato un sacco di scenette diverse. La vera svolta per noi è arrivata a Mtv Comedy lab e in contemporanea con Colorado Caffè. E da lì la terza opportunità con Zelig. Inizia poi il viaggio con Zelig che è durato tantissimi anni. i personaggi che hanno avuto più successo sono state le corteggiatrici e le Miss Italia”. Queste le parole dichiarate da Valeria che ha così ricordato quegli anni in cui ha lavorato al fianco della Follesa, dicendo che sono stati 10 anni di gioia e di dolori, di dolori ed anche di tradimenti.



La separazione da Katia, Valeria spiega i motivi

Poi però sarebbe arrivata la separazione e la stessa Valeria avrebbe ammesso che purtroppo i rapporti sono cambiati ed anche tanto.“A un certo punto però nella vita accadono cose e subentrano delle interferenze. Si ha voglia di fare scelte diverse e la non gestione di un capitale importante ha fatto sì che delle cose accadessero e si rompessero. Quindi purtroppo o per fortuna abbiamo proseguito singolarmente. Però io non ho mai sostituito Katia con nessun altro. Questo lo dico con amarezza perché quando mi è capitato di vederla sul palco con altri mi è dispiaciuto, mi ha fatto male. Quando vivi per tanto tempo una cosa così in simbiosi, poi vederla con un altra persona un po’ male ti fa. Abbiamo preso altre strade, a me un po’ più di dolore. Mi dispiace che si dimentichi dell’amore e del bene che c’è stato. Lei per me non è stata solo una collega, ma anche un’amica. Quindi uno dice ‘come mai è sparito tutto?’. Ci siamo un po’ allontanate. Sono sicura che se avessimo avuto un manager capace di tenere le fila non sarebbero accadute alcune cose e ne sono convinta”. Questo ancora quanto aggiunto da Valeria, parlando per la prima volta forse della fine del sodalizio professionale con Katia. Ha parlato anche di scelte sbagliate.



“Perdono ma non dimentico”, le parole di Valeria

“Alcune cose le ho lasciate correre perché non avevo voglia di prendere in mano la situazione e ciò ha fatto sì che si sgretolasse la situazione. In un momento tanto delicato avrei voluto che lei fosse più presente. Poi noi ne abbiamo parlato però poi quel tempo ormai era passato. Per molto tempo non ci siamo né viste e né sentite Poi lei mi ha cercata e ci siamo chiarite. Però in quel momento era tardi e quel tempo era passato, quell’attimo non c’era più. Quel noi è finito. Poi c’è stato il ritorno di fiamma, ma per me quel tempo era andato e basta. Credo di essere stata diplomatica”. Questo ancora quanto aggiunto da Valeria che sembra essere davvero molto delusa dal comportamento di Katia. Avrebbe ancora aggiunto di aver perdonato ma non dimenticato.