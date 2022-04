L’Isola, Nicola Savino diretto su Simona Ventura Lei ha lasciato una …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nicola Savino lo conosciamo tutti per essere un noto artista, attore, conduttore televisivo ed attualmente impegnato a L’Isola dei famosi in qualità di opinionista al fianco di Vladimir Luxuria. Ebbene, proprio parlando del programma in questione, come sappiamo è ben diverso da come un tempo era stato concepito. Innanzitutto il noto reality andava in onda sulla Rai e non su Mediaset come oggi. Alla conduzione nelle prime edizioni pare ci fosse proprio lei Simona Ventura, quando si trovava nel pieno della sua carriera e del grande successo. Ad ogni modo, proprio dell’abbandono di Simona Ventura all’Isola ha voluto parlarne lui, Nicola Savino che ha rilasciato un’intervista molto interessante a Tv sorrisi e canzoni. Ma cosa ha dichiarato il noto opinionista?



Nicola Savino, l’opinionista de L’Isola dei famosi parla del reality dagli esordi fino ad oggiNicola Savino quest’anno è l’opinionista de L’Isola dei famosi e sembra proprio che stia ottenendo un grande successo al riguardo. In questi giorni il conduttore ha rilasciato un’intervista molto interessante a Tv sorrisi e canzoni parlando a 360° del reality di casa Mediaset, partendo proprio dalle origini fino a giungere ai nostri giorni. “Mi sto divertendo più ora di quando lo conducevo. Ai tempi ero un esordiente e se ne era appena andata Simona, che aveva lasciato una voragine, ma mi sembra che siamo comunque riusciti a fare un ottimo lavoro”. Queste le parole di Savino espresse proprio nel corso di questa interessante intervista.



Poi svela le sue preferenze

Ad ogni modo, lo speaker radiofonico, continuando a parlare in questa intervista sembra abbia anche confessato che cosa accade nel reality di Canale 5 e poi avrebbe anche parlato delle sue preferenze anche senza sbilanciarsi molto su quelli che sono i suoi naufraghi preferiti. “Amo molto le signore come Ilona Staller e Lory Del Santo, mi sarebbe piaciuto vedere in finale i Cugini di campagna se non fosse stato squalificato uno dei due”. Queste ancora le parole dichiarate da Nicola Savino che ha così parlato abbondantemente di questa edizione dell’Isola dei famosi alla quale sta prendendo parte seppur come opinionista.



Parteciperebbe mai all’Isola dei famosi come naufrago? La risposta dello speaker radiofonico

Alla domanda se parteciperebbe mai all’Isola come naufrago, sembra che Nicola abbia detto la sua ovvero ha confessato che potrebbe fare di certo l’inviato visto che gli piace tanto viaggiare.