Emma Marrone sui social non si contiene “Sono arrabbiata”

Emma Marrone è tornata a parlare del suo papà Rosario, venuto a mancare pochi mesi fa.

Emma Marrone, la cantante salentina in questi giorni è tornata a parlare dopo qualche tempo di pausa. La cantante, scoperta da Maria De Filippi ha parlato e raccontato come di fatto è cambiata la sua vita, da quando è venuto a mancare il suo papà Rosario. La cantante si è anche mostrata con un nuovo look. Ma cosa ha riferito nello specifico la cantante salentina?

Emma Marrone torna a parlare della morte del suo amato papà Rosario

Emma Marrone è stata presente all’evento Luce! che si è tenuto a Firenze. In occasione di questo evento, la cantante salentina ha parlato del padre Rosario che purtroppo, come tutti sappiamo, è venuto a mancare due mesi fa. Emma era molto legata al suo papà e adesso, nel corso di questa intervista, ha confessato quanto sia grande la mancanza che sente giorno dopo giorno. La cantante ha confessato di essere una persona diversa da quando il papà è venuto a mancare e per questo ha anche deciso di rinnovare il suo look.

Nuovo taglio di capelli, una nuova vita per la cantante salentina

La cantante si è presentata anche con un nuovo taglio di capelli, tornando al suo colore naturale. Emma si è detta anche particolarmente arrabbia con la vita, proprio perchè le ha tolto la persona più importante della sua vita ovvero il suo papà. L’ex vincitrice di Amici ha parlato con la voce rotta dall’emozione, ma ha continuato a parlare e ricordare il suo papà.

Le parole di Emma, commossa e con la voce rotta dal pianto

“Sono troppo arrabbiata con la vita in questo momento. Quando succedono queste cose così enormi e tragiche, è come se si resettasse tutto quello che sei stata e che hai fatto. Io so chi ero quando c’era lui e tutta una serie di cose, ora è come se stessi ricominciando da capo. Adesso che lui non c’è più sono un’altra persona e lo sto vedendo ogni giorno. La vita ti cambia tutto all’improvviso e lo sto capendo. Sono appena nata”. Queste le parole di Emma, apparsa piuttosto emozionata e commossa.