Storie Italiane, Eleonora Daniele una furia: “Imbecilli”

Eleonora Daniele è apparsa piuttosto infuriata a Storie Italiane, dove ha parlato del caso Santina Renda. “Mi scaglio contro gli imbecilli”.

A Storie Italiane, la conduttrice Eleonora Daniele si è lasciata andare ad uno sfogo piuttosto duro che ha lasciato tutti completamente senza parole. Tutto è accaduto nel corso dell’ultima puntata di Storie italiane, dove la conduttrice ha ospitato alcuni familiari di Santina Renda, la piccola che è scomparsa tantissimi anni fa ed esattamente il 23 marzo 1990 all’età di sei anni, da Palermo in Sicilia. A distanza di 32 anni, sono state riavviate le indagini e le ricerche, anche se effettivamente queste non si sono mai fermate. Adesso si è tornati a parlare di questo caso.

Eleonora Daniele torna a parlare del caso Santina Renda

A Storie italiane, Eleonora Daniele è tornata a parlare del caso della piccola Santina Renda, la bambina morta e scomparsa all’età di sei anni da Palermo, esattamente il 23 marzo 1990. A distanza di tanti anni, sono ripartite le indagini e le ricerche e si sono riaccesi i riflettori su questo caso. “Sui social c’è chi ci critica perchè la cerchiamo ancora dopo trentadue anni”, ha dichiarato l’avvocato Ferrandino, che assiste la famiglia della piccola Santina, che oggi avrebbe 38 anni.

Luce sul caso Santina Renda

Sarebbe intervenuta così la conduttrice, Eleonora Daniele la quale avrebbe detto “Mi scaglio contro quegli imbecilli”, rispondendo alle parole dell’avvocato, avvicinandosi anche alla mamma della bambina e dandole un abbraccio. “Queste cose che vengono dette sono assurde… è assurdo non comprendere il dolore con il quale questa famiglia è costretta a convivere ogni istante”, ha aggiunto la conduttrice Eleonora Daniele. La madre di Santina le avrebbe risposto dicendo “Non so come descrivere questa gente”.

La promessa della conduttrice Eleonora Daniele

Poi la sorella di Santina avrebbe detto che in tutti questi anni, loro familiari non hanno mai smesso di cercare Santina. Ovviamente la speranza di tutta la famiglia è che Santina possa essere ritrovata. Anche Eleonora Daniele, piuttosto colpita da questa storia e dalla sofferenza della madre, ha promesso che cercherà di fare di tutto per continuare a far luce su questo caso.