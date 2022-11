Selvaggia Lucarelli un fiume in piena su Lorenzo Biagiarelli “Non ho parlato finchè era in gara”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli è un fiume in piena e adesso annuncia di fare delle rivelazioni piuttosto importanti sul trattamento riservato a Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle.

Un fiume in piena Selvaggia Lucarelli in questi ultimi due giorni, dopo l’ultima puntata di Ballando con le stelle. Quest’ultima è stata davvero molto dura per la giornalista che è stata criticata anche da alcuni giurati e non solo. Ad ogni modo, nelle ore successive alla messa in onda della puntata, Selvaggia sui social è apparsa come un fiume in piena contro alcuni suoi colleghi e non solo, ha anche anticipato che a breve parlerà di come è stato trattato Lorenzo Biagiarelli durante le settimane di permanenza all’interno della casa.

Selvaggia Lucarelli un fiume in piena dopo la puntata di Ballando con le stelle

Un fiume in piena Selvaggia Lucarelli che sta vivendo uno dei periodi più difficili della sua vita. Due sabati fa, infatti, la giornalista ha perso una delle persone più importanti della sua vita, ovvero la sua mamma. Tuttavia, Selvaggia non sta vivendo neppure un momento fortunato dal punto di vista lavorativo, visto che a Ballando con le stelle, si respira una certa tensione tra la stessa e alcuni suoi colleghi e non solo.

Tutti contro la giornalista, ma lei annuncia importanti rivelazioni

Nel corso dell’ultima puntata si è respirato un clima di forti tensione, anche se a sollevare la polemica è stata proprio Selvaggia che si è scagliata ancora una volta contro Iva Zanicchi, dandole della “squallida”, perchè solita raccontare delle barzellette piuttosto spinte ed esagerate. Guillermo Mariotto si sarebbe scagliato contro la sua collega, definendola “una scimmia che getta escrementi su tutti”. Queste parole non sono state prese dalla giurata che ovviamente ha replicato e si è anche ampiamente sfogata sui social.

Selvaggia pronta a raccontare cosa hanno fatto al compagno Lorenzo Biagiarelli

Proprio sul web, la giornalista ha fatto sapere che a breve parlerà anche del trattamento che è stato riservato al suo compagno all’interno del programma.“Non ho ancora detto mezza parola su come hanno trattato Lorenzo, ma lo farò”. Queste le parole di Selvaggia che ha fatto intendere che siano accadute delle cose abbastanza gravi. “Lungo capitolo di cui mi sono bene guardata di occuparmi finchè era in gara!”, ha aggiunto poi la giornalista intenzionata a fare delle rivelazioni che sicuramente lasceranno tutti senza parole.