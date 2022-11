Albano nella bufera, un famoso conduttore rivela: “Mi deve 30 mila euro”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano e le pesanti accuse del famoso conduttore spagnolo. “Mi deve 30 mila euro”, ecco le parole del conduttore Kiko Hernandez.

Albano lo conosciamo tutti per essere uno dei cantanti più importanti del nostro paese, anche se la sua fama è internazionale. Il cantante di Cellino San Marco, infatti, non è molto famoso solo in Italia, ma anche in altri paese europei e non solo. Anche in Spagna, ad esempio, Albano è molto famoso, visto che ha anche preso pare alla versione locale de Il cantante mascherato, dove ha interpretato il ruolo di Girasole. Proprio dalla Spagna, in questi giorni, arrivano delle accuse piuttosto pesanti nei confronti di Albano. Ma di cosa si tratta e chi ha mosso queste pesanti accuse?

Albano Carrisi, nuove pesanti accuse dalla Spagna

Albano, celebrità del nostro paese e non solo, in questi giorni ha ricevuto degli attacchi piuttosto importanti arrivati direttamente dalla Spagna. Sembra che a scagliarsi contro Albano sia stato il conduttore Kiko Hernandez, il quale ha fatto scoppiare un vero e proprio caos. Stando a quanto riferito dallo stesso, dichiarazioni che sono state riprese da DavideMaggio.it, Albano dovrebbe ben 30 mila euro al conduttore.

Il conduttore Kiko Hernandez “Mi deve 30 mila euro”

“Il signor Albano mi deve dall’anno 2009 30.000 euro. Il mio avvocato è davvero stanco di reclamagli internazionalmente 30.000 euro. Non si potrebbe togliergli qualcosa dal cachet che ha ricevuto l’altro giorno da Deluxe, dico io? Perché non gli prendono a quel signore 30.000 euro? Fa le querele e non paga i costi. 30.000 euro da tredici anni”. Dichiarazioni che hanno colto tutti di grande sorpresa e che hanno anche fatto parecchio scalpore. Dal sito televisivo si legge che dalle parole espresse dal conduttore, il cantante di Cellino San Marco avrebbe sporto querela ai suoi danni intorno al 2009 ma il giudice gli avrebbe dato torto e lo avrebbe obbligato al pagamento delle spese processuali.

Una presunta amante di Albano dalla Spagna

Questo pagamento, secondo quanto riferito dal conduttore, non sarebbe mai arrivato. Ma non finisce qui, visto che ancora dalla Spagna è arrivata una notizia che ha lasciato tutti di stucco. Una certa Patricia Donoso, avrebbe detto di essere stata l’amante di Albano per ben tre anni. Il cantante avrebbe smentito questa notizia e sarebbe volato fino a Madrid per discutere di questa faccenda con la diretta interessata.