Uomini e Donne, Maria De Filippi zittisce Gianni Sperti, grande tensione in studio

Maria De Filippi nella giornata di ieri è apparsa piuttosto infastidita tanto che ad un certo punto ha zittito anche Gianni Sperti.

A Uomini e Donne in questi giorni sta praticamente accadendo di tutto e di più. Maria De Filippi è apparsa parecchio infuriata nella giornata di ieri, nel corso della puntata in onda il 28 novembre 2022. Ad un certo punto, poi, la conduttrice ha letteralmente zittito Gianni Sperti nel momento in cui al centro dello studio è apparso Federico Nicotera, il tronista che si è confrontato con Carola Carpanelli. Ma cosa è accaduto nel dettaglio in studio?

Maria De Filippi si infuria a Uomini e Donne

Maria De Filippi si arrabbia soltanto in determinate occasioni ed una di queste è stata proprio la puntata di ieri, lunedì 28 novembre 2022. Tutto è accaduto nel momento in cui si è seduto al centro dello studio Federico Nicotera, il quale si è confrontato con Carola Carpanelli. Ormai tutti sono più che convinti del fatto che la corteggiatrice sarà la scelta del tronista ed anche quest’ultimo fa capire che effettivamente le cose stanno così.

Putiferio in studio

Nonostante tutto, i due non si sono scambiati alcun bacio, anche se nelle nuove registrazioni sarebbe avvenuto. Gianni in diverse occasioni ha manifestato il suo disappunto nei confronti di Carola. “Tu non sei la scelta, non ti ha ancora scelto. Secondo il tuo discorso tu sei la scelta. Ti avrebbe scelta, ma non l’ha fatto”. Queste le parole dell’opinionista che ha preso le difese di Alice, dicendo che in quel momento quel bacio non ci stava.

La conduttrice zittisce Gianni Sperti

“Ci stava per te, c’ero io! Sinceramente ho una dignità personale e non mi va bene che lui bacia tutte”. Queste le parole della corteggiatrice, ma Gianni sarebbe andato avanti dicendo che sapeva sin dall’inizio che il programma prevedeva anche questo. E’ stato li che è intervenuta Maria per zittirlo. “Non c’è un obbligo che lui baci tutte. Può succedere. A lei non va bene quindi non lo bacia”. Queste le parole di Maria che ha trovato l’approvazione di tanti utenti web.