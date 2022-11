Fiorello, senza freni con il Tg1: “Bastava una telefonata”

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello, ecco il ritorno dello showman con VivaRai2. Le parole del comico siciliano in conferenza stampa.

Fiorello è pronto a tornare con VivaRai 2, il debutto è previsto per lunedì 5 dicembre su Rai 2. Il programma andrà poi in replica anche su Rai 1 ma nel weekend ed in terza serata. E’ tutto pronto per questo show di Fiorello che avrà di certo un grandissimo successo. Si parla di 115 puntate che andranno in onda nei prossimi sei mesi, dal lunedì al venerdì alle 7.15 su Rai 2, Rai Play e pure in replica su Rai 1 in terza serata ma sul weekend.

Fiorello torna con VivaRai2, debutto il 5 dicembre

Dopo tante polemiche sorte nei mesi scorsi e sollevate dal Cdr del Tg1, per questioni di spazio, che ha portato il programma di Fiorello su Rai 2, lo showman è pronto a tornare a casa con il suo programma.“Capisco i giornalisti del Tg1 e capisco difendere il proprio spazio. Penso che sia stato poco elegante il comunicato. Per il resto avevano ragione su tutto. Magari bastava una telefonata. Invece leggere dalla sera alla mattina quella roba lì scritta così con una parola molto brutta ‘a sfregio’. No, è stato poco elegante”. Queste le parole di Fiorello che in attesa del suo grande ritorno, ha voluto lanciare una frecciatina.

Anticipazioni sulla prima puntata del programma di VivaRai2

Fiorello ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Viva Rai2 che è iniziata davvero in modo piuttosto particolare. Ha preso parte alla conferenza anche Fabrizio Biggio ed il cast dello show in Via Asiago 10, dove il programma avrà luogo. Il programma inizierà il prossimo 5 dicembre, puntata dopo puntata ci saranno diversi momenti musicali curati dal maestro Enrico Cremosi insieme a Daniele Lazzarin, e poi il coreografo Luca Tommasini e Gabriele Vagnato, considerato la star del web. Faranno parte del cast anche Ruggiero Del Vecchio, Serena Ionta la musicista.

Fiorello e la frecciatina sullo share

Fiorello ha annunciato anche quelli che saranno gli ospiti della prima puntata del 5 dicembre. Tra questi il sindaco Roberto Gualtieri, che parlerà della città di Roma. I giornalisti gli hanno chiesto se abbia delle previsioni di share. In tal senso lo showman più amato di tutti i tempi ha dichiarato di non aspettarsi nulla. “Partiamo dall’1%, poi se arriviamo al 4% divento amministratore delegato e ciao Fuortes!”.