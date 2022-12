Alessandro Cecchi Paone senza freni su Selvaggia Lucarelli: “Cosa ha fatto”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli criticata e attaccata per aver preso ugualmente parte al programma Ballando nonostante da qualche ora fosse morta la madre. Adesso qualcuno la difende.

Selvaggia Lucarelli continua ad essere al centro della polemica e delle critiche per la decisione di andare in onda a Ballando con le stelle, nonostante la mattina fosse venuta a mancare la madre. Ebbene si, la giurata di Ballando con le stelle due sabati fa è stata colpita da un lutto molto grave, perchè è venuta a mancare la sua amata mamma. A poche ore dalla dipartita della donna, Selvaggia Lucarelli ha deciso di prendere parte ugualmente al programma Ballando con le stelle e questa decisione non è piaciuta e per questo è stata letteralmente massacrata. DI questo se ne è anche parlato sul settimanale Nuovo tv, dove una lettrice scrivendo ad Alessandro Cecchi Paone ha voluto dire la sua al riguardo.

Selvaggia Lucarelli ancora al centro delle polemiche per la sua presenza a Ballando dopo la morte della madre

Selvaggia Lucarelli continua ad essere al centro delle polemiche. Nonostante siano trascorsi diversi giorni dall’accaduto, ovvero da quando Selvaggia ha voluto presenziare a Ballando, nonostante la mattina fosse venuta a mancare sua madre, si continua a parlare di questa vicenda. Una spettatrice del programma Ballando con le stelle, ovvero la signora Susy da Pisa, ha scritto alla rubrica di Alessandro Cecchi Paone, affrontando questo argomento e dicendo la sua al riguardo. “Mi ha molto colpito la scelta di Selvaggia di andare in onda nonostante il lutto. La sua decisione ha scatenato tante polemiche, ma lei ha risposto che nessuno si deve permettere di giudicare il suo dolore”. Queste le parole della lettrice e telespettatrice.

Il punto di vista della lettrice, Alessandro Cecchi Paone prende le difese della giornalista

“Selvaggia Lucarelli ha detto inoltre che la mamma in realtà l’ha persa, dal punto di vista emotivo, già quando si è ammalata di Alzheimer e ha smesso di riconoscerla, quindi ha ammesso che questo lutto in qualche modo l’ha sollevata”. Ecco quanto aggiunto ancora dalla lettrice, la quale ha chiesto a Cecchi Paone se a parer suo è giusto che lo show debba andare avanti sempre ed a tutti i costi, nonostante tutto. Il giornalista però, ha voluto dare ragione alla giornalista, dicendo che è giusto che ognuno viva il lutto così come lo sente.“La Lucarelli ha ragione, ognuno vive i propri lutti come sente…Può non piacere a tutti, ma vuol dire che per i personaggi della televisione il pubblico viene prima del loro privato”.

Anche Milly Carlucci come Selvaggia

Nonostante si parli di Selvaggia Lucarelli e della sua decisione come di un caso raro, va detto che in realtà anche altri personaggi nonostante lutti importanti abbiano continuato ad andare in scena. Anche la stessa Milly Carlucci anni fa, è andata in onda in prima serata con Notti sul ghiaccio, nonostante poche ore prima fosse morta la madre.