Chiara Ferragni massacrata sui social per il fisico, la sua reazione

Chiara Ferragni ha pubblicato delle foto in intimo, il web si scatena. La moglie di Fedez diventa vittima di bodyshaming.

Chiara Ferragni la conosciamo di certo tutti per essere un la nota imprenditrice digitale più famosa al mondo. È una delle donne più seguite sui social network ed i suoi follower provengono esattamente da tutto il globo. È molto amata ma non per questo esente da critiche e polemiche. Proprio nei giorni scorsi, infatti, la nota imprenditrice digitale è stata sommersa da critiche e potremmo dire che è stata vittima di bodyshaming. Ma per quale motivo? Tutto sarebbe nato nel momento in cui ha pubblicato degli scatti in intimo che hanno scatenato l’ira di diversi haters che si sono scagliati contro la moglie di Fedez.

Chiara Ferragni pubblica alcune foto in intimo e scatena l’ira del web

Chiara Ferragni nei giorni scorsi ha pubblicato alcuni scatti in intimo che si certo non sono proprio piaciuti a tutti i suoi follower. Non è la prima volta che Chiara pubblica determinate foto, ma questa volta l’odio degli haters sembra aver superato ogni limite.

Foto in intimo, molti la criticano per il suo fisico “asciutto”

A scatenare la rabbia di molti follower è stato un un reel dove la moglie di Fedez è apparsa con alcuni look molto sexy ed a tema Natale. In uno scatto ha indossato un reggiseno e un paio di slip. In altre occasioni, quando Chiara ha pubblicato alcuni scatti in intimo, è stata accusata di essere volgare, in questo caso, invece, le sue critiche sono state per altro. Alcuni follower, avrebbero contestato il suo aspetto fisico, criticandola per le sue “poche” forme e per il fisico asciutto. “Sembri un manico di scopa”, ha scritto un utente. “Sei sexy come un palo della luce”, avrebbe scritto un altro e poi ancora “Sei una tavola da surf”, sottolineando che Chiara non abbia un gran seno.

Tante critiche, ma anche tanti complimenti per l’imprenditrice digitale

Come potrete immaginare, questi sono soltanto alcuni dei commenti negativi arrivati sotto le foto, visto che la maggior parte sono stati complimenti da parte di fan che sono scesi in campo in sua difesa. Ad oggi, Chiara non sembra aver commentato questa vicenda