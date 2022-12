Selvaggia Lucarelli attacca Luisella Costamagna e lei risponde in un modo davvero strano

0 SHARES Condividi Tweet

Luisella Costamagna ospite di Serena Bortone si è espressa sulla Lucarelli che a sua volta è intervenuta su Instagram scagliandosi contro la nota giornalista.

Diversi sono i volti noti della televisione che puntata dopo puntata fanno il loro ingresso nello studio di Oggi è un altro giorno ovvero il programma condotto da Serena Bortone. Proprio ieri ad essere intervistata è stata Luisella Costamagna la quale ha colto l’occasione per parlare di Ballando con le stelle e allo stesso tempo per commentare lo scambio di battute che ha avuto luogo nel corso dell’ultima puntata tra la giurata Selvaggia Lucarelli e una delle concorrenti in gara ovvero Iva Zanicchi. Ma quali sono state di preciso le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.

Luisella Costamagna ospite di Serena Bortone

Luisella Costamagna nel corso dell’intervista rilasciata a Serena Bortone non ha avuto il timore di esprimere il suo pensiero su quanto accaduto tra Selvaggia Lucarelli e la celebre artista Iva Zanicchi. Nello specifico la nota giornalista si è schierata dalla parte della cantante affermando “Io difendo Iva alla quale è stato detto squallida, che trovo inaccettabile. E trovo inaccettabile che abbia detto volgare“. La Costamagna ha poi proseguito affermando che per lei non esistono delle parole volgari ma al contrario esistono delle persone volgari che però non usano le parolacce. A proposito di Iva Zanicchi si è espressa definendola una donna di spettacolo e ha invitato tutti a prestare molta attenzione ai termini utilizzati, facendo anche riferimento ad un altro giurato ovvero Mariotto.

La risposta di Selvaggia Lucarelli sui social

Selvaggia Lucarelli però non è rimasta in silenzio di fronte alle parole espresse da Luisella Costamagna ed anzi al contrario è intervenuta condividendo una serie di storie su Instagram attraverso le quali ha attaccato la giornalista. La Lucarelli, che non ha dato della squallida alla Zanicchi ma ha semplicemente definito squallido il suo comportamento legato al racconto di determinate barzellette, si è quindi scagliata contro la Costamagna affermando “Tace difronte al t***a ma prende la parola per difenderla inventando pure che le abbia dato della squallida”. La nota giurata ha quindi invitato la giornalista a riportare i virgolettati giusti altrimenti ha poi concluso “la difesa d’ufficio per tenerti buono il programma diventa un po’ squallida“.La Lucarelli ha poi concluso condividendo un particolare intervista realizzata diversi anni fa, e di preciso nel 2012, proprio dalla Costamagna a Mara Carfagna. La nota giurata di Ballando con le stelle non ha espresso delle belle parole per la giornalista e per l’intervista in questione . E di preciso ha affermato che mentre ad oggi la Carfagna ricopre dei ruoli importanti ecco che la Costamagna svolge semplicemente il ruolo di showgirl impiegando inoltre il suo tempo a difendere Iva Zanicchi che, ha aggiunto la Lucarelli, si rende protagonista di battute sessiste rivolte ad altre donne.

La risposta della giornalista

Luisella Costamagna non ha risposto direttamente alle parole espresse da Selvaggia Lucarelli ma ha condiviso un post su Instagram contenente tali parole “Spazio insulti e offese gratuite”. La giornalista ha quindi invitato tutte le persone che hanno da dire qualcosa contro di lei a sfogarsi sotto tale post e a non farlo sotto altri post coinvolgendo altre persone.