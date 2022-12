Stefano De Martino gela in diretta Belen: “Mi sono sposato troppo giovane”

0 SHARES Condividi Tweet

Stefano De Martino ha condotto una nuova puntata di Bar Stella e proprio nel corso di quest’ultima si è lasciato andare ad una confessione sul matrimonio con Belen Rodriguez.

Stefano De Martino è certamente uno dei conduttori più amati di sempre. In realtà, possiamo dire con certezza, che sin da quando Stefano è approdato ad Amici come ballerino, ha avuto un grandissimo successo. Ne è passato di tempo da quando Stefano ha calcato il palco di Amici come ballerino, visto che adesso è diventato un grande conduttore e da diversi anni lavora in Rai. Proprio in questo momento è al timone di una trasmissione intitolata Bar Stella, che inizialmente non aveva avuto un grandissimo successo. Nella serata di ieri, il marito di Belen Rodriguez ha presentato una nuova puntata dello show di Rai 2 e pare che abbia fatto una confessione del tutto inattesa e inaspettata. Ma di cosa si tratta?

Stefano De Martino conduce una nuova puntata di Bar Stella

Stefano De Martino, nella serata di ieri 30 novembre 2022 ha condotto una nuova puntata di Bar Stella, il programma di Rai 2. Il presentatore ha ospitato diversi personaggi come Giovanni Esposito, Nathalie Guetta e Herbert Ballerina. Ed ancora la sondaggista Alessandra Ghisleri, con la quale Stefano ha commentato la notizia arrivata da poche settimane, ovvero quella dell’introduzione di un sussidio rivolto ai giovani che vogliono contrarre matrimonio. E’ stato durante questa chiacchierata con la specialista che il conduttore ha parlato del suo matrimonio con Belen Rodriguez, avvenuto nel 2013.

La confessione di Stefano sul suo matrimonio con Belen Rodriguez

“Io mi sono sposato da giovane, forse lo ero anche troppo“, questa la confessione di Stefano. Il conduttore e l’esperta hanno continuato a parlare di matrimonio, e pare che proprio Alessandra abbia confermato il fatto che negli ultimi anni c’è stato un netto calo dei matrimoni.

Calo dei matrimoni, il parere dell’esperta

Da li, l’idea di introdurre questo sussidio da 20 mila euro per i più giovani che voglio fare questo importante passo, ovvero contrarre matrimonio. “E’ anche il Covid che ha frenato i matrimoni, molti sono slittati dopo il periodo in cui tutti siamo stati costretti a stare in casa, sono diminuiti gli incontri e le socializzazioni dal vivo”, queste le parole dell’esperta.“Tante nozze invece sono proprio saltate”, ha aggiunto Stefano.