Maurizio Costanzo diretto su Maria De Filippi: “Perchè ci siamo innamorati”

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo ha conquistato Maria De Filippi ormai tanti anni fa. I due stanno insieme dagli anni 90 e sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi stanno insieme davvero da tantissimi anni e formano una delle coppie più amate di sempre e soprattutto una delle più longeve del mondo dello spettacolo. I due sono sposati esattamente dal 1995 e ancora oggi stanno insieme. Maurizio proprio in questi giorni è tornato a parlare del suo rapporto con Maria e lo ha fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato al settimanale Nuovo tv. Ma cosa ha riferito nel dettaglio Maurizio?

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo

Maurizio Costanzo è uno dei giornalisti più amati di sempre, oltre che noto personaggio della televisione italiana. Il conduttore e giornalista è legato da tantissimi anni a Maria De Filippi e proprio in questi giorni Maurizio è tornato a parlare della loro storia d’amore. I due stanno insieme dai primi anni ’90 e nel 1995 sono diventati marito e moglie. Alla domanda, che strategia abbia utilizzato per far innamorare di lui la conduttrice, Maurizio ha risposto “la normalità”. Entrambi hanno sempre avuto una certa complicità naturale, una grande intesa che sicuramente ha fatto si che scoppiasse la scintilla.

La confessione di Maurizio

“Abbiamo cominciato a parlare. Dopo 28 anni parliamo ancora”. Detto questo, è facile capire che uno dei punti di forza della loro relazione è stato proprio il dialogo. La loro storia d’amore sembra essere nata praticamente per caso, durante un convegno al Festival di Venezia. Lei lavorava presso l’ufficio legale di una società produttrice di videocassette, mentre Maurizio era stato invitato a questo convegno, per moderare sull’argomento. Maria inizialmente pare non provasse tanta simpatia per Maurizio.

L’inizio dell’amore tra Maurizio e Maria

Maurizio però sarebbe rimasto particolarmente colpito da Maria e dalla sua personalità, chiedendole di andare a lavorare con lui a Roma. Dopo alcuni tentennamenti alla fine Maria ha accettato di lavorare per Maurizio, su suggerimento anche della madre e lavorando insieme è nato l’amore. All’epoca Maurizio era sposato con Marta Flavi, questo però non gli ha vietato di iniziare la sua storia d’amore con la conduttrice.