Belve in seconda serata, Francesca Fagnani al veleno contro la Rai

Belve in seconda serata, Francesca Fagnani non ci sta. Ecco la frecciatina della conduttrice che non passa inosservata.

Belve è il noto programma di Rai 1 condotto da Francesca Fagnani che ha avuto un grandissimo successo in questi anni. L’edizione 2022 si è già conclusa da qualche giorno e come potrete già immaginare, la conduttrice ha chiuso con il botto. Tante le interviste che hanno stupito i telespettatori, a cominciare da quella di Rocco Siffredi a finire a quella di Alessandra Celentano, Noemi e Nancy Brilli. Ma non finisce qui, perchè tra i diversi personaggi che hanno preso parte all’ultima edizione di Belve, citiamo anche Annamaria Bernardini De Pace, l’ex legale di Francesco Totti e Nina Moric.

Belve, Francesca Fagnani e i suoi ospiti

Il programma Belve, condotto da Francesca Fagnani ha avuto un successo davvero strepitoso in questi anni ed anche l’ultima edizione, finita da pochi giorni, è stata particolarmente seguita dai telespettatori. Le interviste condotte dalla Fagnani sono sicuramente molto particolari, perchè nella stragrande maggioranza delle volte, puntano alla verità, che potrebbe anche risultare molto scomoda per diversi personaggi.

La Fagnani parla del suo programma e delle interviste

La Fagnani ad esempio, in questi giorni ha parlato dell’intervista rilasciata da Siffredi, dicendo che ad un certo punto, l’attore hard non è più riuscito a controllare le emozioni, aggiungendo come è proprio questa la bellezza del programma che conduce. Nel corso del suo intervento, la Fagnani ha poi voluto parlare della sua carriera, dicendo grazie a Giovanni Minoli a Mixer ed anche a Michele Santoro con Annozero che le hanno permesso di entrare in questo mondo ed imparare tanto.”Ho lavorato tanto sulla criminalità, sul degrado, sulle periferie esistenziali e sociali. Ho imparato a non giudicare e ho visto che il pubblico capisce i fenomeni e sa delimitare il perimetro”. Queste le parole di Francesca, il cui programma ricordiamo che va in onda in seconda serata.

Il desiderio di Francesca

Proprio a tal riguardo, la stessa ha fatto sapere che proprio la seconda serata per lei non rappresenta un problema, ciò che potrebbe rappresentarlo è la lunghezza dei programmi che vanno in onda in prima serata.“La prima serata va troppo in là e la seconda inizia a mezzanotte. Bisognerebbe andare in onda prima, attorno alle 23, per il rispetto del pubblico, dell’ospite e del lavoro di tutti”. Queste le parole della conduttrice, la quale ha confessato un suo desiderio, ovvero intervistare Giorgia Meloni.