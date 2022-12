Oggi è un altro giorno, Francesco Oppini lascia tutti a bocca aperta: “Cosa hanno fatto Ilary e Totti a mia madre”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Oppini a Oggi è un altro giorno ha parlato di Francesco Totti e di Ilary Blasi, raccontando un aneddoto che ha coinvolto anche la madre.

Torniamo a parlare di una delle coppie più discusse degli ultimi tempi, anche se di fatto non possiamo più parlare di coppia. Stiamo parlando inevitabilmente di Ilary Blasi e di Francesco Totti. A parlare di loro è stato Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti, affetto stabile e presenza fissa nel cast di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone. Proprio nella giornata di ieri, Francesco Oppini ha fatto una rivelazione su Ilary e Francesco, che ha lasciato un pò tutti senza parole. Ma cosa ha riferito?

Oggi è un altro giorno, il figlio di Alba Parietti svela un aneddoto su Totti e Ilary

Ilary Blasi e Francesco Totti continuano ad essere al centro del gossip e sotto i riflettori. Questa volta a parlate dei due ex, è stato Francesco Oppini, il quale è ormai nel cast fisso di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone. Ebbene, il figlio di Alba Parietti nel dettaglio avrebbe raccontato un episodio che coinvolge l’ex campione, la conduttrice ed anche la madre.“Faccio un esempio molto semplice, mia madre aveva una persona che non stava bene e l’ultimo desiderio era di ricevere un video di Francesco, chiese ad Ilary questa cortesia ed il video è arrivato in tre minuti ed era un video vero e sentito non mandato tanto per mandare.” Queste le parole di Francesco che ha deciso così di svelare un aneddotto piuttosto intimo e privato ed ha anche fatto una confessione sulla separazione tra Francesco e Ilary.

Le parole di Francesco Oppini

“Mi chiedo come mai delle persone così attente a queste cose riescano a non gestire bene la separazione. Non la gestisci bene così per i tuoi figli e l’ho dico da figlio di separati e divorziati che hanno fatto l’opposto all’epoca. Potevano fare molta più attenzione.” Detto ciò, l’ex gieffino ci ha tenuto a precisare che entrambi sono due persone davvero meravigliose. “Loro hanno una grande umanità“, ha aggiunto Oppini.

Anche Fabio Caressa parla di Francesco Totti

In studio presenti anche Fabio Caressa e Benedetta Parodi e proprio il primo, che conosce molto bene Totti, ha voluto dire la sua al riguardo.“Vedo una certa tendenza a mollare troppo presto, invece la costruzione di una famiglia e una vita insieme è una cosa complessa che richiede tanto impegno. Se ci si impegna tantissimo per il lavoro ci si deve impegnare almeno lo stesso anche per la famiglia.”