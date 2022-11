Fabrizio Corona è un fiume in piena su Totti e Ilary “A lei fin quando non era famosa le andava tutto bene”

0 SHARES Condividi Tweet

Fabrizio Corona torna a parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi e conferma il fatto che l’ex calciatore abbia tradito Ilary tante volte.

Fabrizio Corona già nei mesi scorsi aveva annunciato di essere a conoscenza di alcune verità piuttosto scomode su Francesco Totti e Ilary Blasi. Ad ogni modo, l’ex re dei paparazzi si è trovato ad avere a che fare con tanti problemi, come il profilo Instagram censurato e bloccato diverse volte, come se qualcuno non volesse che effettivamente Fabrizio parlasse e dicesse la sua verità sull’ex coppia più nota del mondo dello spettacolo. Ebbene, recentemente l’ex re de paparazzi è stato ospite di una tv locale e pare che proprio in questa circostanza abbia parlato ancora una volta di Ilary e del suo ex marito, senza alcun freno.

Fabrizio Corona torna a parlare di Ilary Blasi e Francesco Totti

A distanza di alcuni mesi Fabrizio Corona è tornato a parlare di Ilary Blasi e di Francesco Totti e lo ha fatto proprio in questi giorni, ospite di una tv locale. Così come ha riportato il giornale di gossip Biccy.it, Fabrizio Corona ha confessato ancora una volta di essere venuto negli anni a conoscenza di alcune vicende molto intime e private di Francesco Totti. Fabrizio avrebbe aggiunto di aver saputo con certezza che Fabrizio in diverse occasioni ha tradito la conduttrice dell’Isola dei famosi.

Corona e la verità sui tradimenti di Francesco ai danni di Ilary

“Francesco Totti avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno per 20 anni. Quanto fa?”, questo quanto dichiarato da Fabrizio. Quest’ultimo avrebbe ancora aggiunto il fatto che Ilary è stata sempre a conoscenza di questi tradimenti e che avrebbe comunque accettato per convenienza. “Lei fino a quando non era famosa le andava bene…Prima di arrivare a Fazio, tutta la carriera, le robe, le borse, i soldi, le società intestate alle sorelle, i figli…Le andava tutto benissimo, pure le corna con Flavia Vento prima del matrimonio…”. Questo ancora quanto dichiarato da Corona che è apparso davvero informato sulla vita privata di Francesco e Ilary e ad un certo punto dell’intervista ha voluto anche lanciare una frecciatina ad Ilary Blasi in riferimento alla lite che i due hanno avuto qualche anno fa in diretta tv, durante una puntata del Grande Fratello vip.

L’ex re dei paparazzi un fiume in piena contro l’ex coppia

“La colpa è di Corona. Non di lui che l’ha tradita, ma di Corona…Io faccio un mestiere, ma per farlo ho bisogno di un mezzo di comunicazione che sono televisione e giornali. Quindi, se tu tradisci tua moglie e io faccio questo mestiere non è colpa mia. Detto questo, a lei le andava bene…”. Queste ancora le parole di Fabrizio che è apparso come un fiume in piena.