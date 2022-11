Jessica Morlacchi tenta di giustificare Memo Remigi “Ha avuto un momento di confusione”

0 SHARES Condividi Tweet

Jessica Morlacchi torna a parlare di Memo Remigi dopo quanto accaduto a Oggi è un altro giorno. “Gli voglio bene come fosse mio nonno”, ha confessato la cantante.

A distanza di alcune settimane da quanto accaduto a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone, si torna a parlare di Memo Remigi. A parlare è stata proprio lei, Jessica Morlacchi, la giovane cantante che è stata “palpata” da Remigi in diretta tv, gesto che è costato tanto allo stesso Memo che è stato licenziato in tronco. Ma cosa ha riferito la cantante dei Gazosa che è una presenza fissa del programma di Rai 1 Oggi è un altro giorno?

Oggi è un altro giorno, Jessica Morlacchi torna a parlare di Memo Remigi

Dopo tanto clamore, a distanza di alcune settimane Jessica Morlacchi è tornato a parlare di quanto accaduto nello studio di Serena Bortone. La cantante dei Gazosa, ha rilasciato un’intervista molto interessante a Diva e Donna, parlando dell’accaduto ed anche dei motivi che l’hanno portata a non denunciare l’84enne. “Penso abbia avuto un momento di confusione. E’ l’unica spiegazione che riesco a darmi“. Questo quanto dichiarato dalla cantante nel corso dell’intervista, la quale ha anche spiegato il perchè ha deciso di non denunciare Remigi.

La cantante tenta di giustificare Memo, poi condanna il gesto

“In molti mi hanno detto che avrei dovuto denunciarlo, non lo farò. Gli voglio bene come se fosse mio nonno. Non ho idea di che cosa gli sia venuto in mente in quel momento: abbiamo lavorato insieme per due anni in maniera fantastica, senza nessun problema e nel massimo rispetto reciproco, e poi, in diretta tv, ha fatto un gesto del genere. Ma perché?”. La cantante avrebbe in qualche modo fatto riferimento all’età del cantante, dicendo che molto probabilmente sia dovuto proprio all’età il fatto che si perdano i freni inibitori e si torni anche un pò bambini. Ad ogni modo, se da una parte Jessica cerca di giustificare in qualche modo il gesto di Remigi, dall’altra sottolinea che va comunque condannato a prescindere da quella che è l’età.

Poi Jessica ha confidato di essere rimasta molto male per non aver ricevuto subito le scuse, ma soltanto dopo il servizio di Striscia la notizia e dopo la consegna del Tapiro d’oro”. Ricordiamo che dopo il gesto, Memo è stato allontanato dal programma Oggi è un altro giorno, licenziato in tronco. Anche in questo caso Jessica ha voluto chiarire il fatto di non aver mai chiesto nulla alla Rai e che dunque l’allontanamento di Memo non è dipeso da lei. “Primo fatto: il suo allontanamento non è dipeso da me, io non ho chiesto nulla alla Rai. Secondo fatto: se fai un gesto del genere, poi ti prendi le tue responsabilità. Anche perché poi sono stata sottoposta a una pressione mediatica che non auguro a nessuno”. Con queste parole la Morlacchi ha concluso la sua intervista.